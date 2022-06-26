Не хоромы, но жить можно: какие дачи продают под Минском дешевле $6 тысяч 2 26.06.2022, 11:45

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Многие участки расположены рядом с озерами и реками.

Дачи возле Минска до 6 тысяч долларов существуют. Конечно, это не хоромы, без дорогого ремонта и современного туалета в доме. Но для отдыха на природе на своем участке с минимальными вложениями — вполне пригодные.

Журналисты отобрали самые интересные предложения на Realt— дачные домики на участках возле леса, рядом с озерами и реками, с хорошим транспортным сообщением со столицей.

СТ «Березка», Московское направление, 45 км от МКАД

Товарищество находится рядом Жодино. Вокруг грибной лес, недалеко (700 м) озеро.

Дом деревянный, в два уровня, год постройки — 2002. Под ним есть подвал, внутри свежий ремонт. Рядом с участком есть электрический столб, сезонная вода, подготовлен фундамент под печь.

Участок 4 сотки, крайний к лесу. Огражден с двух сторон. Стоимость — 4500 долларов.

СТ «Огонек-Победа», Молодечненское направление, 49 от МКАД

Вокруг СТ находится лесной массив. На машине дорога от Минска займет 30−40 минут. Можно добраться и на электричке (выходить на станции «Уша»). По выходным есть автобус.

Дом деревянный, в хорошем состоянии, очень теплый и уютный, для отдыха все предусмотрено. Под ним находится большой подвал. Есть печное отопление, электричество.

Участок 4,17 сотки, расположен у самого леса. На нем посажены плодовые и культурно-декоративные растения. Стоит же он 5 500 долларов.

СТ «Заря», Пуховичское направление, 23 км от МКАД

СТ находится возле деревни Пески. В шаговой доступности лес и река Свислочь (300 метров). Рядом расположены деревни, где есть магазин, почта. Остановка автобуса в 1 км.

Домик небольшой, чуть более 40 «квадратов». Из коммуникаций есть электричество, сезонная вода и печное отопление.

Участок 4,3 сотки, ровный. Также рядом есть три участка общей площадью 8 соток под огородничество.

За дачу просят 4 990 долларов.

СТ «Радуга БелавтоМАЗ», Молодечненское направление, 35 от МКАД

Товарищество находится в полутора километрах от станции «Бояры». Лес и река — рядом.

Здесь продается деревянный дом, относительно новый (2004 года постройки). Есть только электричество и сезонная вода. Участок огорожен. За него просят 5500 долларов.

СТ «Метрострой», Пуховичское направление, 40 км от МКАД

Товарищество находится в 2,5 км от деревни Узляны и в 4 км от Руденска. Рядом лес. В весенне-летний период от СТ постоянно ходят автобусы и маршрутка, которые доставляют дачников на ж/д станцию «Руденск» к электричкам. Есть также маршрутки до станций метро «Могилевская», «Пушкинская».

Дом одноэтажный каркасно-засыпной (год постройки — 2003). Общая площадь 33,2 «квадрата». Отопление — камин, вода сезонная, газ привозной, туалет на улице.

Земельный участок 8,3 сотки. Он крайний, примыкает к лесу, ухоженный, ровный, огорожен. На участке располагаются сарай, летний душ, туалет, растут плодово-ягодные насаждения.

Стоимость дачи — 6 000 долларов.

СТ «Бриллиант-1982», Молодечненское направление, 36 км от МКАД

Товарищество примыкает к деревне Лоси. Рядом — станция «Лоси». Вокруг живописная природа, хороший чистый лес.

Здесь продается небольшой садовый сборно-щитовой домик. Внутри аккуратная отделка, есть мебель. Вода сезонная, электричество есть.

Участок 6,5 сотки, примыкает к лесу. На нем растет сад, есть беседка, хозпостройки.

За эту дачу просят 5500 долларов.

СТ «Металлист», Молодечненское направление, 45 км от МКАД

Места вокруг СТ живописные, лес совсем рядом. До станции электричек «Олехновичи» можно дойти пешком за 15 минут.

Домик небольшой (20 м2), но выглядит вполне пригодным для жизни в летний период. Вода сезонная, заведена на участок. Кроме домика на участке расположены сарай и туалет.

Участок, кстати, по дачным меркам, большой — 10 соток. Он ровный, ухоженный, по периметру посажены плодовые деревья и кустарники, земля вспахана под огород.

Стоимость — 4500 долларов.

СТ «Старинки», Молодечненское направление, 42 км от МКАД

Товарищество находится рядом со станцией Олехновичи. Рядом много магазинов, банк и почта.

Дом сборно-щитовой, 40 м2. Год постройки — 1991. В нем есть электричество и сезонная вода.

Участок 8 соток, ровный, ухоженный с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. На нем есть небольшая беседка, туалет. За все просят 5800 долларов.

СТ «Садовод», Московское направление 54 км от МКАД

Товарищество находится в тихом месте рядом с лесом и рекой Плиса, рядом с деревней Яловица. До остановки маршрутки на Жодино, Смолевичи — 500 метров (каждые полчаса маршрутка во все направления).

Здесь продается небольшой летний домик. Из коммуникаций — только электричество.

Участок — 6 соток, с садом. Заборов нет. За такой вариант дачи просят 6 000 долларов.

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