90% белорусских фермеров работают прибыльно, а более половины колхозов — убыточны 1 29.06.2022, 9:49

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Фото: «Наша Ніва»

Больше всего фермерских хозяйств насчитывается в Минской области.

Газета «Белорусы и рынок» обратилась к статистике 2021 года, чтобы сравнить, где в сегодняшней Беларуси деревенский частный бизнес более успешен и как он работает по сравнению с крупными сельхозорганизациями.

Больше всего фермерских хозяйств насчитывается в Минской области, меньше всего — в Витебской.

Однако брестские фермеры, хоть и уступают по численности минским, заработали в совокупности больше выручки.

Так, фермеры Минской области в 2021 году заработали 245,4 млн рублей выручки, а брестской — 310 млн. Брестские фермеры работают с лучшими финансовыми показателями: прибыль Брестской области составила 76,9 млн рублей, а в Минской в два раза меньше — 39 млн.

Хотя в целом прибыльно работают почти 90% фермеров в стране.В Брестской области рентабельность фермерских хозяйств равняется 26,8%. Почти такая же высокая рентабельность и в Могилевской области — 23,7%. Самая низкая эффективность на Витибщине — 9,8% рентабельности.

Примечательно, что именно фермеры Брестской области по сравнению с другими провинциями больше пользуются наемным трудом. Наемные работники составляют 67% рабочей силы фермерских хозяйств. В сравнении с Брестчиной гродненские хозяйства являются в большей степени семейными.

Отметим, что если частные фермеры работают с высокой прибылью и рентабельностью, то крупные сельхозорганизации страны этим похвастаться не могут.

Среди белорусских сельхозорганизаций убыточными являются 55%. В среднем они работают с минимальной либо отрицательной рентабельностью, если не учитывать господдержку.

Несмотря на эффективность частных фермеров, в сельском хозяйстве страны они занимают скромное место.

В общем объеме производства на их долю приходится лишь 2,9%. Фермерские хозяйства пользуются всего 3,5 процентами сельхозземель. В расчете на одно хозяйство приходится 95 гектаров земли.

Белорусские фермеры в основном отвечают за выращивание овощей и картофеля — эти культуры занимают 43,6% в производстве. Также они обеспечивают 15% производства шерсти в стране.

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