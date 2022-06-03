В Беларуси разрешат охотиться на кабана 10 3.06.2022, 19:03

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Это объясняется борьбой с африканской чумой свиней.

В Беларуси разрешат охотникам использовать в личных целях добытого на охоте кабана, покупая его у государства по минимальной цене.

Это будет способствовать снижению численности этих животных, а значит, помогать в борьбе с распространением африканской чумы свиней. Об этом рассказал журналистам руководитель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич по итогам доклада Лукашенко, пишет БелТА.

По мнению Игоря Шуневича, меры по борьбе с африканской чумой свиней были эффективны только на начальном этапе. А сейчас назрела необходимость изменить подходы, найти более действенные методы для депопуляции этого вида животных. К слову, необходимость снижения численности диких кабанов никто не ставит под сомнение.

«Была предложена другая схема, которая заключается в том, чтобы не закапывать в землю добытого кабана, а разрешить охотникам добывать его и использовать в личных целях, покупая его у государства по минимальной цене, — пояснил председатель БООР. — Глава государства поддержал такое предложение и дал соответствующие распоряжения, чтобы изменить алгоритм добычи и изъятия дикого кабана на основании наших предложений».

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