Названы пять продуктов, которые можно есть в любое время суток 4 4.06.2022, 12:04

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Они повысят работоспособность и прибавят сил.

Даже самая полезная еда может нанести организму вред, если употреблять ее не в то время суток. К счастью, из любых правил бывают исключения: специалисты нашли как минимум пять продуктов, которые вы можете есть когда угодно, не глядя на часы и не опасаясь за здоровье и фигуру.

Кефир

Кефир снабжает организм кальцием и белком, очищает от шлаков и нормализует микрофлору кишечника. Выпитый утром натощак, кефир разгоняет метаболизм и частично насыщает, препятствуя перееданию, а также устраняет характерный утренний запах изо рта. Полезен кефир и перед сном: низкокалорийный напиток утоляет голод и не откладывается лишними сантиметрами на талии, а триптофан в его составе обладает успокаивающим и расслабляющим действием, способствуя крепкому сну. К утру кефир полностью переварится, и вы проснетесь с чувством легкости в животе.

Авокадо

Экзотический суперфуд, богатый жирными кислотами, витаминами и минералами, полезен в любое время суток. Утром он активизирует обменные процессы и дарит организму заряд бодрости. Вечер — тоже отличное время для авокадо, так как его мякоть хорошо насыщает и при этом не откладывается в жир. Более того — фрукт ускоряет процесс похудения и очищает организм от шлаков и токсинов, так как содержит много пищевых волокон. А еще плоды богаты калием, который укрепляет нервную систему и препятствует стрессам и бессоннице.

Брокколи

Капуста брокколи входит в число овощей с самым высоким содержанием белков, витаминов, минералов и микроэлементов. При этом калорийность брокколи стремится к нулю, а значит, ее можно употреблять в любое время суток, не опасаясь лишнего веса. К тому же овощная культура богата калием: она успокаивает нервы, нормализует сон и повышает стрессоустойчивость. Утром и днем капусту лучше употреблять в сыром виде, а вечером — сваренной на пару, чтобы избежать ночного брожения в кишечнике.

Груша

Незаменимый продукт для желающих похудеть. Употребление фрукта на ночь утолит голод и предотвратит накопление жиров. Кроме того, груша препятствует застойным процессам: пока вы будете спать, она поможет организму очиститься от шлаков и других вредных веществ. А фрукт на завтрак стимулирует пищеварение на целый день, обеспечивая лучшую усвояемость всех съеденных в течение дня продуктов. Особенно полезна груша наутро после обильного застолья — она восстановит работу ЖКТ и избавит от ощущения тяжести и изжоги.

Козий сыр

Козий сыр — отличный источник белка, который усваивается быстрее и легче, чем мясо и сыры твердых сортов. Утром несколько кусочков полезного продукта улучшат аппетит и пищеварение, повысят работоспособность и прибавят сил. Козий сыр низкокалориен, поэтому его можно смело съесть и на ужин, не боясь поправиться. Кроме того, благодаря триптофану сыр помогает расслабиться и настроиться на отдых, поэтому диетологи рекомендуют съедать пару ломтиков на сон грядущий. Еще одна причина лакомиться сыром на ужин: печень активнее работает ночью, а сыр поддерживает ее, поставляя витамины и помогая очищать кровь от токсинов.

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