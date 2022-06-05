Бессмысленные игры Путина 1 Алексей Копытько

5.06.2022, 20:10

Зачем Россия обстреляла Донецк и Киев?

Россия начала очередную истерическую атаку с целью не допустить поставок MLRS. Роспропаганда уже не маскируется, а говорит открытым текстом.

Во-первых, 4 июня российская армия обстреляла Донецк. И сразу же предупредила: "Массированный ракетный удар по центру Донецка открывает этап открытого террора Украины против мирных городов". И бормотание: "а что же будет, когда появятся MLRS".

В переводе на человеческий язык два сигнала: а) Западу – мы превратим в руины любою точку на оккупированной территории, которую захотим, и расскажем вашему обществу и всему миру, что это из вашего оружия; б) нам – усилим террор ваших городов.

И через несколько часов прилетело в Киев, чего давненько уже не было.

Во-вторых, сразу же пошла параллельная волна по другой сетке с рассуждениями о целях MLRS. Причём очень резкий уклон в сторону целей в Крыму.

На месте крымчан я бы нервничал. "Дарагие россияне" взорвут пару сотен коллаборантов и глазом не моргнут. Так что не собирайтесь группами более пяти человек.

В-третьих, Россия всё грубее заявляет, что атака на Белгород-Курск – это табу. В качестве ответной меры обозначается уничтожение правительственного квартала в Киеве. Для пущей убедительности обильно тиражируют цитаты командующего Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Провокации на российской территории не исключены, чтобы держать высокий градус напряжения...

Что следует отметить.

Несмотря на реплики различных западных деятелей, что Украина может спокойно обстреливать допустимые цели где угодно, украинская сторона очень чётко дала понять: будем строго выполнять договорённости с партнёрами и не создавать ситуации, которые могут разрушить доверие. Если договорились по понедельникам не стрелять из MLRS – значит, стрелять не будем.

Разик-другой обстрелять какие-нибудь Клинцы – это резонансно. Но с точки зрения влияния на ход кампании – это ничто. А если цена этой разовой акции – потеря взаимного доверия, то оно точно того не стоит. Ибо ставит под сомнение большие программы помощи. Какой смысл атаковать негодную цель, если есть риск обрушить поставки оружия и другой помощи?

Провокации – это очень рациональная вещь. У нас нет никаких резонов устраивать провокации, они навредят нам. И Запад знает, что мы это понимаем.

Потому все эти игры российской пропаганды бессмысленны.

Алексей Копытько, блогер, советник министра обороны Украины, «Главред»

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