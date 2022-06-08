Почему Путин помешан на шаманстве? 9 Олена Степова

8.06.2022, 9:43

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Россия выводит на поле боя боевых экстрасенсов.

Вот не хотела эту тему поднимать на войне, хотя наблюдаю эту ситуацию с 2014-го года, но она настолько трешевая, что тот, кто не жил в оккупации, не видел все грани русского мира, тот обязательно скажет "это фейк, ну не могут в современном мире люди быть такими".

Сейчас, когда оккупация и война коснулась большей части Украины, и люди увидели все гримасы и весь оскал русского мира, понятное дело, что их уже ни чем не удивишь, если напишешь о русских.

Я пишу о войне с 2014-го года, препарируя ее, разбирая на атомы и молекулы, раскрывая все ее грани. И по понятным причинам, было больно, и опускались руки, ведь те украинцы, которых не коснулась война, не верили в ту реальность, в которой прожили те украинцы, кто попал в оккупацию.

Как говорится, понять безрукого может безрукий, понять безногого может безногий, понять того, кто видел русский мир, может только тот, кто сам прожил оккупацию.

Не понимали нас, беженцев из ОРДЛО, ни украинцы, живущие на мирных территориях, ни жители Европы.

И каждый рассказ о пыточных, "Изоляции", рынках рабов, изнасилованиях детях, похищениях людей ради продажи или издевательств, мародерство, наплыв в ОРДЛО туристов из России на войну, бизнес "пострелять в укропов" для любителей компьютерных игр… все это была наша реальность, которая вызывала у тех, кто с ней не сталкивался лишь недоверие, возмущение с крик "фейк, люди, пускай даже русские, не могут быть такими".

Поэтому "насиловали, удерживая в месте дислокации воинской части 2 месяца и подорвали, вывели на улицу и вложив в джинсы гранату" вызывало у читателя смех, недоверие, даже, если к тексту прилагались доказательства из "прокуратуры ЛНР" с подтверждениями совершенного опочленцами преступления.

8 лет войны жители мирных территорий пытались доказывать нам, тем, кто видел русский мир, что не все так однозначно и не все русские плохие, а уж жители Донбасса, так просто бедные овечки-жертвы. О том, что война открывает в людях все потаенное, люди узнали вот сейчас, оказавшись в оккупации и соприкоснувшись с соседями, родней, коллегами, которые вчера еще были нормальными людьми, а сегодня, вкусив русского мира, стали палачами своих же земляков.

Я 8 лет писала о том, что ОРДЛО – наше черное зеркало, как и Россия. И глядя в него, мы должны понимать, что нас ждет, если все то, что находится там, шагнет сюда. Жалко, что мне не поверили.

Жалко, что критическое большинство все же предпочло оградить себя от болезненной информации. Жалко, что люди предпочли и продолжают это делать — очеловечивать оккупантов и коллаборантов, наделять их человеческими чертами, искать в них что-то хорошее.

Знаете, я вот сейчас думаю, поверь нам тогда Украина, поверь нам тогда Европа, если бы мир тогда в 2014-м перестал оценивать Россию и россиян с позиции "цивилизованное государство и граждане", все сейчас могло бы быть по-другому.

За эти 8 лет и мы, и международное общество сделали бы все, чтобы защитить себя от варваров. Россию нужно было изгонять из всех международных институций и закрывать от нее мир и Украину 8 лет назад.

Горько констатировать, но сейчас мы снова получаем свой урок за не выученные уроки этой войны, которая началась 8 лет назад, хотя и идет уже 100 лет, не первое тысячелетие.

Россия — страна психически больна. Это страна православного милитаризма, военно-православного мракобесия, где фанатизм во всем от политики до веры.

Это страна, где в людях помещается православный коммунизм, социалистический империализм и даже, нищий олигархизм. 100 лет отупления и пропаганды вытеснили из живущих там разумное-доброе-вечное.

Но это горький анализ. Перейдем к сладким будням.

Боевой экстрасенс России, сотрудник лаборатории экстрасенсорики при КГБ СССР Иван Фомин заявил, что Владимир Зеленский переживает за свою судьбу, так как запутался между Западом и любовью к России, а потому не видит выхода из сложившейся ситуации. Фомин предрек дату 17 сентября, дату, когда Зеленский покинет Украину, сбежав в Польшу или Литву, наступит мир с полной победой России.

Я представляю сейчас уровень удивления читателей, переходящий в истерику. Вот давайте хоть здесь обойдемся без "такого не бывает". Я вам сейчас покажу, откуда… и между прочим, это не мем а-ля Лукашенко. Я же жила в украино-российском приграничье, поэтому многое видела из того, что и тогда казалось трешем, жаль, что осознание приходит и ко мне только сейчас.

Успокоились? Перестали хохотать над боевым экстрасенсом? Ну, пошли дальше!

Между прочим, биография предсказателя намекает на серьезность разговора: "Ранее Фомин работал в лаборатории экстрасенсорики при КГБ СССР и входил в отряд профессора Александра Спиркина. Многое, чем занималась группа, до сих пор засекречено".

86-летний военный (!!!) экстрасенс Иван Фомин, сотрудничающий ранее с КГБ, рассказал, когда произойдет капитуляция президента Украины — Владимира Зеленского. Боевой военный пенсионер проживает в Борисоглебске, Воронежская область и до сих пор принимает участие наряду с современными сотрудниками лаборатории экстрасенсорики при ФСБ России в разработке военных операций. Фомин сообщил, что, вероятнее всего, действующий президент Украины не будет дожидаться окончания своего срока, а уедет из страны в Литву или в Польшу.

Да, это правда! Я сейчас о лаборатории и участии экстрасенсов в военных операциях, а не о нашем президенте.

Ну, во-первых, с чего бы это Владимиру Зеленскому бежать в Польшу или Литву, если у него есть своя вилла в Италии, квартира в Великобритании и другая недвижимость в Европе. Во-вторых, с чего бы президенту побеждающей страны вообще бежать, если уже подписан для Украины "план Маршалла", и весь мир настроен позитивно в отношении окончания войны, то есть — верит в Украину. Поэтому, видимо, старый боевой экстрасенс, слегка не в курсе происходящего в мире, в том числе и того, что декларации и недвижимость первых лиц страны сейчас вообще не военная тайна.

Ну, да ладно, оставим в стороне "план побега" и перейдем к главному: в 2014-м году ОРДЛО заполонили слухи о том, что очередная "ванга" из России предсказала, что:

"Донбасс будет жить богато, где-то, как Швейцария и Лас-Вегас, Путин всем жителям Донбасса раздаст миллионы рублей, квартиры в Москве и построит на Донбассе современный рай, вложив сюда миллиарды нефте-долларов, Украина исчезнет с карты мира, возродится СССР, исчезнет США и доллар…"

В общем, по Донбассу поползли слухи, которые, кстати, все выходили из церкви МП, что "ясновидящий старец", "православная монахиня-экстрасенс", "ясновидящий отшельник из царского скита"…

Если быть точно, то "вангизм" уходил из Донбасса где-то в 2000-е и вернулся в 2008-м. 90-е на Донбассе, как и по всей России, прошли под знаком "ванго-экстрасенсов".

Страна с лучшим в мире образованием толпилась в церкви Девы Марии Христос, снося туда все движимое и недвижимое имущество, лечилась у телевизора Кашпировского и Чумака, покупала пирамидки Гордона и истинно верила в чудо.

Распад СССР ознаменовался "открытием третьего глаза" у населения, массовым появлением гадалок и экстрасенсов с православным даром ясновидения, "бабок", "дедок", а уж "предсказания" Ванги и Нострадамуса выпускались тиражами, которым могли бы позавидовать лучшие беллетристы мира.

Все вокруг рушилось, народу нужна была стабилизирующая сказка. Вот тогда и сработала взлелеянная в СССР "школа третьего рима", "глаз рериха", "русская шамбала" — секретная лаборатория КГБ проект "Эния".

Если рассказать все по порядку и о самом проекте, это будет увлекательно-познавательно, но долго. Хотя, если честно, я вот изучала магически-засекреченную трагедию "перевала Дятлова", и уложилась для читателей в 2 части. Может, если будет интересно, попробую и рассказать про "Энию", хотя бы коротко и основное. Люди должны знать истоки манипуляций, которые сейчас называют ИПСО.

Тогда, чтобы как-то управлять рушащимся и отвлечь людей от реальности, ведь критическое большинство людей жили в иллюзии "благости коммунизма", им дали важное:

лезливые и веселые сериалы (страна голодная и холодная, без зарплат и с веерными отключениями, жила лишь одним-дожить до очередной серии "рабыни Изауры", "Санты Барбары", "богатые тоже плачут" и пережить эмоциональный всплеск такой силы, что он заглушал страх голода, страх перед будущим, безысходность и вытеснял из головы насущные вопросы "как еще вчера богатейшая страна мира, сегодня оказалась нищей". Голодный на эмоции народ, который в СССР держали в эмоциональной узде, наконец-то мог переживать эмоции любви, ревности, разлуки, счастья, гнева вместе с героями сериалов.

веру (как грибы после дождя плодились церкви, по городам шли потоки "свидетелей иеговы", "мария деви христос" вещала из каждого утюга, обещая царствие небесное уже завтра), что удивительно "веру" и "бога" заменили не привычным казалось бы, для православного "московским патриархатом" и привычными святыми, а вот иллюзией с позиционированием на чудо, новые святые, новая вера, все таинственно-необычно-прозревшее и третьим глазом.

чудо (чудо исцеления, богатства, бизнеса из ничего, развития, любви…) в общем, любое чудо за ваши деньги, хоть мужа не пьющего, хоть олигарха в нефтедолларах, но, все же большую часть "чуда" соотносили с выздоровлением, так как лечить людей в больницах было некому и нечем.

Это был шикарный по своему масштабу и воздействию проект КГБ, который реально отвлек население, реально свел к массовому контролю населения и помешал развитию общества, зациклив его на иллюзии ожидания чуда.

Информационный шум был настолько сильным, что в нем гасли редкие умные вещи: демократия, развитие общества, построение бизнеса, новой модели коммуникации страны и, главное, люди так и не поняли, что СССР-то был мыльной бульбашкой, которая лопнула, и выйдя из этой лопнувшей бульбушки они не ощутили особого дискомфорта, так как им тут же предложили другую.

Страна с лучшим в мире образованием, лечилась у бабок-экстрасенсов, пила подпольные "кремлевские таблетки от всего, сделанные по технологии инопланетян, которых держат в тайных лабораториях КГБ", верила в чудо отрастания ноги и рассасывания коллоидных рубцов на стадионе и не задавала вопросов, где собственно лучшие в мире лекарства, врачи, технологии и все то, что столько лет делало СССР самой богатой и развитой страной, которой завидовал загнивающий Запад.

Этот информационный шум, эти массовые галлюцинации и провидцы, несущие в массы то, что нужно было "теневому кремлю", который тихо делил, перестраивал власть и управление капиталом, тогда был самой крутой и удачной операцией КГБ по массовому управлению социумом.

Я промолчу, сколько тогда людей попало в психиатрические клиники, ведь для управления массами использовали не только пасы Чумака, но и 25-й кадр, и другие психологические приемы, и зачастую психика людей попросту не выдерживала такой нагрузки. Ведь тогда на общество выплеснули все наработки, абсолютно все, невзирая на пагубные последствия НЛП-программирования.

Я лучше скажу о том, что вот перед войной, где-то за 3-4 года на Донбассе снова зацвели буйным цветом "православные экстрасенсы", "ясновидящие старцы", которые ехали сюда на заработки из России. Что было удивительно, их принимали покруче, чем звезд эстрады, то есть их прием организовывала местная власть, как и "подгон паствы" на сеансы исцеления, тренинги православного духовного роста и другие "практики". По церквям шныряли "паломники", которые травили байки о том, что в дальнем ските где-то на Урале, святой монах, который бежал в этот скит, спасая реликвии царя Романова, держит связь и с самим царем и с Гришкой его Распутиным, которые диктуют народу русскому, как жить и что делать.

В общем, дело пахло жаренным, так как виделась кремлевская рука управляющего этим гоп-стопом, и все это напоминало 90е, а значит, людей к чему-то готовили. К чему, я поняла, когда народ массово стал пересказывать "откровения ванги, святого старца, православного психолога-экстрасенса", которые все в один голос пели "Донбасс-Россия".

Но вернусь к секретному отделу КГБ. Да, он был. Более того, в Ростове существовала "школа "Эния", куда набирали людей всех возрастов, полов, религий, образования. Там "одаренных" фильтровали. Тех, кто реально красиво врал о "возможностях", отправляли учиться на "бабку", "старца", "журналиста", обучение шло на кафедре филфака. Тех, кто реально показывал какие-то странности и чудеса организма, отправляли в Питер или Москву.

Все тираны и диктаторы, как и все созданные ими "башни рейха-Кремля" помешаны на чуде. Гитлер искал Шамбалу и Грааль. Гитлер был помешан на мистике и сверхъестественных способностях человека.

Чем ниже у людей образовательно-интеллектуальный уровень (не путать с выданными дипломами), тем выше их зависимость от "чуда".

Все тираны и диктаторы понимают, что они долго не смогут удерживать свою власть, поэтому ищут "таблетку" всевластия для себя и "таблетку" управления для народа.

Так как СССР=Рейх, а Гитлер=Сталин, то, естественно, оба тирана были совершенно и фанатично помешаны на мистике. И Сталин и Гитлер использовали для достижения своих целей церковь, мистику, черную магию, были уверены в существовании артефактов, дающих человеку невероятные возможности сверх-героев.

Для народа Сталин реанимировал церковь, сделав ее отделом КГБ, и вчерашние офицеры стали попами и старцами. Все коммунисты были жутко суеверными, то есть верили в амулеты, заговоры, проклятья.

Мир "марвел" (мир иллюзий и мир супергероев) очень нужен слабым людям, чтобы верить в то, что вот какая-нибудь молния, метеорит, плащ, инопланетная инфекция-инфлюэнция, мечь-кладинець, чаша грааль сделают из них супер-человека, которому будет поклоняться мир.

Мир "марвел" — опасный мир. Это поиск человеком "чуда" с одной лишь целью, получить обожание и любование, поклонение и уважение миллионов. Любой диктатор по своей сути нарцисс, он помешан на самолюбовании, а тут, выпил водички из чаши Грааль, и вот, ты супергерой, и тебя боготворят миллиарды людей. Любой человек, примеряющий на себя "плащ супергероя", психически болен, и это не просто нарциссизм или инфантилизм, нет, это тиранизм. Тиран всегда хочет, чтобы ему поклонялись.

Сталин, как и Гитлер, искали вот эти самые "штуки", дающие им "плащ супергероя". Не важно, какого, ну, в мире "марвел", это и человек-оса, паук, многоножка, думаю, что тирану оно особо не важно, как он будет выглядеть после вливания в него силы артефакта, главное, чтобы ему поклонялись и боготворили. Главное, чтобы он мизинцем мог раздавить планету. Главное, чтобы он был властелин мира.

На Гитлера работали целые отряды магов, экстрасенсов, колдунов, шаманов, вудистов… В общем, для создания Рейха и непобедимой армии, Адольф использовал все: корешки, кровь младенцев, пентаграммы, заговоры, молитвы, целебные источники и грязи, церковные артефакты.

Сталин знал об этом — разведка работала — и, естественно, тут же возжелал такой же силы. Отдел КГБ "проект Эния" был создан… нет, не Сталиным, правда, название у него было другое, отдел КГБ по изучению артефактов и сверхъестественных способностей человека был создан Лениным, ведь Ленин, как любой тиран, очень хотел всевластия и вечной жизни.

Кстати, вот будете смеяться, но то, что Ленин, якобы бы попросил у некой силы, вызванной шаманами, — "никогда не быть похороненным и управлять миром", — сбылось. Лежит себе в зиккурате, тлеет, не похоронен, но идеи его до сих пор разрушают мир, управляя созданным им гетто.

Поэтому я ни чуть не удивилась, когда в 2014-м услышала от местных коллаборантов-опочленцов, которые входили в состав местного террористического формирования "РИМ", под управлением афганца-коммуниста Александра Гайдея, не только "предсказания" о победах России и вхождении Донбасса в состав нового СССР, но и то, что управлять военными будет экстрасенс, прибывший в Ростов из Москвы. Новоявленные "казаки"-опочленцы с воодушевлением рассказывали, что военный экстрасенс, прибыл управлять войной на Донбасс из самого Кремля, прислан самим Путиным, и видит он третьим глазом всю карту боя, предсказывает, где укры ставят свои пушки, управляет снарядами, отводя их от позиций опочленцов…

Как не удивилась тому, как быстро в ОРДЛО выросли толпы страждущих возле домов новоявленных "бабок", лекарш, православных тарологов-экстрасенсов, которые в один голос пели осанны России, Путину и убеждали людей в скорой победе России. После того, как к этим гадалкам потянулись толпы ихтамнетов и местных опочленоцов заговаривать себя, любимых, от пули укропской (броников же не было), а местные бабы, провожая мужиков на фронт, заговаривали их от гибели, и все это перетекало от церкви к гадалке, от гадалки к церкви, освящая и заговаривая себя, я выдохнула и спокойно занялась своей работой.

Скажу по секрету, я ж тоже ясновидящая, поэтому понимала, что гибель России и ОРДЛО неминуема, как только наша украинская армия получит "плащ супергероя", то есть современное оружие, современные бронежилеты, современную артиллерию и современные беспилотники, а Украина станет частью ЕС и НАТО, так откроется у нее третий глаз, пятая сила, а наши военные экстрасенсы, обученные ведению современных войн, тут же нанесут сокрушительный удар по логову змея триколорадного.

Вот вы смеетесь, знаю. Понимаю. Очень трудно поверить, что мы воюем с "второй армией в мире", стратегические планы наступления и обороны которой рисуют военные экстрасенсы. Но, факт есть факт, а он вещь упрямая.

Путин просто помешан на всяких там чудесах, шаманстве, обрядах, откровениях святых старцев, живущих в скитах со времен царствования царя Николая Романова. Говорят, что он носит при себе кости Гитлера, которые Сталин привез себе из Германии в качестве амулета всевластия.

В общем, если Россия достала на всеобщее обозрение военных экстрасенсов, значит, пора ставить вино из клубники, жасмина и роз, как раз к Дню Победы выиграется и будет чем чествовать наших ВСУшных супергероев.

Олена Степова, "Информационное сопротивление"

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