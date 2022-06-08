Ученый нашел самое древнее дерево в мире 1 8.06.2022, 11:16

2,662

иллюстрационное фото

Дереву, вероятно, 5 484 года.

Чилийский ученый-эколог Джонатан Баричивич в последнее время произвел фурор в сообществе дендрохронологов из-за своего исследования и находок, касающихся дерева алерсе в национальном парке Алерсе Костеро. Он считает, что оно может быть самым старым в мире. Баричивич еще не опубликовал статью с описанием своего исследования дерева, которое получило название Alerce Milenario, но планирует сделать это в ближайшие месяцы. Тем временем он представлял свои выводы на различных встречах и конференциях, пишет «Хайтек».

Баричевич хорошо «знаком» с деревом. Он вырос в окрестностях парка — оба его родителя работали там смотрителями. Лишь недавно он начал серьезно изучать дерево. Его работа заключалась во взятии неразрушающего образца керна для подсчета годичных колец дерева — золотого стандарта для определения его возраста. Однако сверло было слишком коротким, чтобы проникнуть в центр дерева. Таким образом, ученый получил только приблизительные данные.

Однако он собрал образцы с других, более молодых деревьев того же типа, растущих поблизости. Затем исследователь использовал статистическое моделирование, чтобы сделать предположение о возрасте дерева. Информацию для моделирования он получил из данных керна из Alerce Milenario и других образцов керна, а также данных об окружающей среде. Затем модель использовалась для оценки количества отсутствующих колец, которые, вероятно, образовались во внутренних частях ядра. Согласно ей, дереву, вероятно, 5 484 года, оно появилось до нашей эры. Сейчас самым старым деревом официально считается сосна щетинистая, которая растет в Калифорнии. Исследования показали, что ей 4 853 года.

Баричивич называет это дерево Gran Abuelo (прадед) и планирует продолжить изучение его особенностей. Он признает, что требуется дополнительная работа, чтобы подтвердить его возраст, в том числе получить полный образец ядра. Сейчас он пытается убедить правительство предпринять меры по защите дерева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».