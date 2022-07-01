Зеленский: Дистанция войны может сократиться за день-два 1.07.2022, 23:40

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Владимир Зеленский

Сегодня ракеты долетают сотни километров за минуты.

Люди в мире устают от войны в Украине, и это проблема. Об этом 1 июля заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере президент Украины Владимир Зеленский, трансляция велась в YouTube Офиса президента Украины, пишет gordonua.com.

"Эта проблема не только Украины, но я абсолютно с вами соглашаюсь, что внимание спадает к войне, потому что люди в Европе, люди в мире не хотят думать о войне. Так оно и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко, но это совместная проблема", – сказал он.

Зеленский отметил, что "дистанция войны может сократиться за день-два-три".

"Сегодня ракеты долетают сотни километров за минуты, поэтому война прежде всего очень близко. Очень нужно, чтобы все страны это понимали и не ждали, когда война войдет в их дома и будет стучаться в их двери. Поэтому очень важно, чтобы не спадала заинтересованность (извините, что я пользуюсь таким словом относительно войны)", – объяснил он.

Президент Украины предупредил, что война несет для других стран ряд рисков, связанных с войной, в том числе политический хаос и голод.

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