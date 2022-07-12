Министерство образования анонсировало новый способ зачисления в вузы 8 12.07.2022, 19:03

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Без ЦТ и экзаменов.

Со следующего учебного года абитуриентов будут дополнительно мотивировать поступать в вузы. В частности, появится новый способ зачисления без ЦТ и экзаменов — внутриуниверситетские олимпиады. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец, передает агентство «Минск-Новости».

По словам министра, чтобы абитуриенты выбирали профессии, в которых нуждается экономика, для них будут создавать дополнительные стимулы. Один из них — проведение в следующем учебном году внутриуниверситетских олимпиад.

По их итогам в феврале учащиеся 11-х классов смогут стать студентами вузов. Планируется, что такой прием будет обеспечен по востребованным специальностям, в том числе педагогическим, на уровне примерно 15% контрольных цифр приема.

— Во многом это позволит вузу сделать отбор наиболее талантливых, мотивированных ребят еще до окончания учебного года. А молодые люди в свою очередь сделают осознанный выбор без прихода на ЦТ, — заявил Иванец.

По сообщению министра, в первую очередь поддержка будет оказываться региональным вузам.

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