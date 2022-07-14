Беларусь отстранили от всех международных турниров по тяжелой атлетике

Беларусь отстранили от всех международных турниров по тяжелой атлетике2
- 14.07.2022, 20:02
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Режим получил очередные спортивные санкции.
Международная федерация (IWF) и Европейская федерация (EWF) тяжелой атлетики отстранили спортсменов из России и Беларуси от всех международных соревнований под своей эгидой.
Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook.
От соревнований отстранили всех спортсменов, тренеров и судей из страны-агрессора и ее партнера. Они не смогут выступать даже под нейтральным флагом.
Также Россия лишена права провести юношеский чемпионат Европы в этом году. Исключением стало лишь сохранение россиянина на должности вице-президента EWF.
"Спасибо нашей федерации и международным партнерам за поддержку. Продолжаем давить до полной изоляции россиян и белорусов от спорта высших достижений", - написал Гутцайт.