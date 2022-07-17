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Гомель уходит под воду: в городе выпал сантиметровый град

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  • 17.07.2022, 13:17
  • 6,120
Гомель уходит под воду: в городе выпал сантиметровый град

Видеофакт.

Прямо сейчас Гомель уходит под воду. В городе выпал сантиметровый град, сообщает «Беларусь за МКАДом».

Около 11:15 в Гомеле начался сильный ливень, который сменился на град. Диаметр льдинок составлял до 1 сантиметра.

Из-за этого в городе подтопило некоторые участки дорог — автомобилисты объезжают затопленные дороги по тротуарам.

На Центральном рынке внутри новых галерей тоже потоп — люди «восхищаются» умелыми строителями и архитекторами.

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