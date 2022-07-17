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В Гомельской области колхозный трактор протаранил жилой дом

  • 17.07.2022, 13:38
  • 1,618
В Гомельской области колхозный трактор протаранил жилой дом

Спустя неделю ковш все еще находится в детской спальне.

В Гомельской области колхозный трактор протаранил жилой дом. При чем спустя неделю ковш все еще в детской спальне, сообщает телеграм-канал «Баста!».

ЧП произошло из-за неисправности систем гидравлики и тормозов.

«Погрузчик сельхозпредприятия «Тереховка-Агро» въехал в дом, повредил фасадную и боковую части строения, а также газовую систему. Есть факт аварии с участием транспортного средства, наличие ущерба, определен виновный. Прошла неделя, а погрузчик так и стоит ковшом в детской спальне», — рассказал хозяин дома.

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