«Слух пошел что кто-то где-то видел уже сахар по 4,12 рубля» 6 18.07.2022, 8:57

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Белорусы рванули в магазины.

Жители Бреста массово скупают в магазинах сахар, пишет местный портал «Виртуальный Брест» и публикует видео, как посетители «Евроопта» забирают продукт пачками.

Как отмечает «Виртуальный Брест» еще в районе полудня 17 июля сахар лежал на прилавках и «был никому не нужен», а к вечеру по городу пошел слух о подорожании и спрос на товар резко пошел вверх.

«Слух пошел что кто-то где-то видел уже сахар по 4,12 рубля, тогда как сейчас он по 2,4−2,7 рубля. Вот и началось. (…) В некоторых магазинах продавцы пытаются упокоить людей, убеждая, что подорожание будет на не более чем на 10 копеек, что собственно, будет вообще незаметно на общем фоне разных цен в разных магазинах», — пишет «Виртуальный Брест».

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