Замкомандира полка Калиновского: Через месяц-два армия Лукашенко пойдет в наступление 7 19.07.2022, 10:06

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Вадим Кабанчук

Фото: «Белсат»

Приказ наступать на Украину может отдать генерал Вольфович.

Белорусский доброволец, который воюет за ВСУ в составе полка имени Кастуся Калиновского, рассказал в интервью проекту "Разные люди" о том, что подконтрольная нынешнему белорусскому режиму армия будет наступать на Украину независимо от того, будет ли жив тамошний диктатор Александр Лукашенко, либо мертв.

Как заявил заместитель командира полка Вадим Кабанчук (позывной "Игорь"), приказ наступать на Украину может отдать генерал Вольфович ‒ первый заместитель белорусского министра обороны.

"Это произойдет через месяц-два. Состоится независимо от того, будет ли Лука жив или нет. Они его переломают — отдаст ли он приказ о наступлении, или за него отдаст приказ генерал Вольфович", — говорит Кабанчук.

По словам добровольца, русский диктатор Путин заставил Лукашенко внести в законодательство Беларуси поправку, где указано, что в случае внезапного исчезновения президента страны исполняющим его обязанности будет назначен полностью подконтрольный Кремлю генерал Вольфович.

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