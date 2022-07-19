Добровольцы из батальона Шейха Мансура готовятся освобождать Чечню от кадыровцев 19.07.2022, 15:25

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Страну разделили на три фронта и 16 секторов.

Бойцы чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура, противостоящего российским войскам в Украине, готовятся к свержению режима кремлевского ставленника Рамзана Кадырова.

Об этом рассказал nv.ua спикер добробата Ислам Белокиев.

«Сегодня у нас исторический шанс. Как говорил Джохар Дудаев, Россия умрет тогда, когда взойдет украинское солнце. И сегодня, находясь на линии фронта в Украине, мы все становимся свидетелями восхождения первых лучей украинского светила… Хотелось бы, чтобы вы знали, что нами проводится не только политическая работа, но также и военная подготовка», — рассказал он.

По словам Белокиева, бойцы батальона Шейха Мансура разделили Чечню на три фронта и 16 секторов, в каждом из которых уже начата планомерная работа с местным населением для выявления мест дислокации и путей передвижения кадыровцев.

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