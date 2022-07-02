«Здравствуйте, Владимир Владимирович. Вы – страна уродов» 7 2.07.2022, 12:50

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Актер Алексей Панин эмоционально отреагировал на обстрелы россиянами Киева и Кременчуга.

Российские оккупанты безжалостно обстреливают украинские города и поселки. Недавно вражеская ракета попала в жилой дом в Киеве, а затем – по ТЦ в Кременчуге.

Российский актер Алексей Панин, который с самого начала полномасштабной войны РФ против Украины откровенно выступает против кровавого режима Путина, не смог спокойно за этим наблюдать.

Знаменитость записал эмоциональное видео, в котором обратился к своим коллегам – российским актерам, которые, в отличие от него, решили молчать о кровавой войне, которую развязала РФ.

Панин спросил их, как они живут с тем, что они дают молчаливое согласие на убийство украинцев.

"Два дня назад бомбили Киев. Произошла трагедия в Кременчуге. Мой монолог сейчас будет идти в пустоту, но молчать по этому поводу невозможно. А еще раз хочу обратиться к своим коллегам-актерам – вы где? Вы считаете, что ваш голос ничего не изменит? Но я не могу понять, как вы с этим живете? Как просыпаетесь, как смотрите в зеркало? – сказал Панин.

Также артист обратился и к украинским актерам, которые живут в РФ и молчат о войне. Он удивляется, как они могут ни слова не говорить о том, что страна-агрессор уничтожает их Родину.

"Лида Вележева, ты всегда кричала, что ты киевлянка, что украинские песни самые красивые. Ты где? Полина Кутепова, Андрей Федорцов, Алексей Нилов… Я понимаю, что Михаил Боярский – это конченый человек. Но вы, ребята, как вы с этим живете. Ваша страна убивает людей, и вы молчите. Вас тысячи! Но, Ирина Петровна, я не понимаю вас", — отметил Панин в своем Telegram-канале.

К слову, актер также пожаловался на то, что боты блокируют его страницу в Instagram, где он рассказывает правду о войне в Украине. Впрочем, он заверил, что будет продолжать это делать. Панин отметил, что не боится говорить правду.

"Я выложил видео о том, что разбомбили Киев и Кременчуг. Ждем разблокирования моей основной страницы. И прямо сейчас мне поступает сообщение, что мою резервную страницу тоже заблокировали. Это какая-то ферма ботов России, которая х**т, чтобы все люди, которые говорят правду, не имели права достучаться до людей... Вы понимаете, насколько Россия "встала с колен", насколько у нас все за*сь, что Навального посадили, Немцова убили? Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин. Я не боюсь говорить эту правду, говорить вам в лицо. Вы – страна уродов", — добавил Панин.

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