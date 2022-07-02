США передадут Украине ЗРК NASAMS, способные сбивать российские «Искандеры»2
- 2.07.2022, 14:01
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До этого они не использовались в боевых условиях.
Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, насколько эффективными на войне с Россией могут быть передвижные норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS, которые США готовы поставить Украине.
Свое мнение по этому поводу он высказал 24 каналу.
Специалист считает, что в полной мере судить об эффективности данных комплексов позволит война и практика их использования Вооруженными силами Украины: "До этого они не использовались в боевых условиях".
"Теоретически они позволяют поразить цель с коэффициентом 0,85. Это значит, что для уничтожения, например крылатой ракеты или самолета нужно будет две ракеты NASAMS. Если говорить, что в пусковой установке NASAMS шесть таких ракет, то одна установка может гарантированно поразить три цели", – отметил эксперт.
"Что самое интересное – эти ракеты могут сбивать баллистические ракеты, именно такие, которые сейчас использует Россия (X-22, "Искандер"). Под это NASAMS и проектировался", – добавил Жирохов.