Бойцы ВСУ ликвидировали бурятского «Шматко» 9 2.07.2022, 15:04

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Старший прапорщик сделал «жест доброй воли» и вернулся домой «грузом 200».

Украинские военные ликвидировали еще одного старшину оккупантов, который приехал на войну в Украину из Бурятии.

Старший прапорщик Евгений Зарубин уже вернулся домой в гробу, и в субботу, 2 июля, состоятся его похороны в бурятском селе Зарубино. Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Эксплуататор летательных двигателей морской авиации старший прапорщик Зарубин Евгений из бурятского села Зарубино сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – отметил украинский офицер.

При этом российские пропагандистские СМИ пишут, что Зарубин был посмертно награжден орденом за мужество.