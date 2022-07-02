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Бойцы спецотряда «Кракен» уничтожили штаб войск РФ в Харьковской области

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  • 2.07.2022, 15:19
  • 4,234
Бойцы спецотряда «Кракен» уничтожили штаб войск РФ в Харьковской области

Украинские защитники также ликвидировали нескольких десятков военных и артиллерию противника.

Военнослужащие спецподразделения «Кракен» продолжают очищать Харьковскую область от российских захватчиков.

Соответствующее видео с уничтожением позиций ВС РФ было обнародовано на его странице в Facebook в субботу, 2 июля.

На нем запечатлено сразу несколько операций Кракена. Среди результатов — уничтожение штаба российских войск в одном из захваченных ими населенных пунктов.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали нескольких десятков военных и артиллерию противника.

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