Как платить за электричество белорусам, которые уезжают на несколько месяцев из города? 2 2.07.2022, 16:14

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Полезные рекомендации.

Многие жители в теплое время года покидают квартиры и несколько месяцев живут на даче или в деревне. А как платить на свет, чтобы потом не нарваться на штрафы?

Энергетики рекомендуют гражданам полностью производить расчет за потребленную электроэнергию по показаниям электросчетчика при временном выезде из занимаемого помещения, пишет vgr.by.

А если уезжаете больше, чем на два месяца, то сообщите об этом в РЭС по месту жительства.

При переезде на другое место жительства абонент обязан полностью произвести расчет за потребленную электроэнергию по показаниям электросчётчика на момент выезда из ранее занимаемого помещения и получить справку о полном расчёте в информационном центре электрических сетей.

А гражданин, заселившийся в это жилое помещение вместо предыдущего, во избежание разногласий по оплате за потребленную электроэнергию, зафиксировать показания прибора учета электроэнергии (электросчётчика) на момент заселения.

При ежегодной перерегистрации льготной категории граждан часто выясняется, что тот или иной абонент не имеет права на льготу на оплату электроэнергии, но продолжает пользоваться льготой. В результате перерасчета иногда набегает немалая сумма, и возникают взаимные претензии по оплате.

Перерегистрация льгот проводится 1 раз в год, а утрата права на льготу может наступить сразу же после проведенной перерегистрации. Поэтому абонентам, имеющим льготы по оплате за потребленную электроэнергию, убедительная просьба при утрате права на оплату электроэнергии по льготному тарифу, а также при изменении количества человек, зарегистрированных в жилом помещении, где проживает льготник, оперативно сообщить об этом по телефону в информационный центр для своевременных корректировок.

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