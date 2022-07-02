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Солигорчане подозревают лукашистов в «распиливании» бюджета

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  • 2.07.2022, 20:13
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Солигорчане подозревают лукашистов в «распиливании» бюджета

У жителей города вопросы к состоянию дорог.

Солигорчане подозревают «крепких хозяйственников» в «распиливании» бюджета, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом»

— На Октябрьской улице в Солигорске срезали частями асфальт, которому нет и года. В некоторых местах он был хороший, без ямок. Тогда возникает вопрос: «Кто знает зачем это сделали?» — удивляется местный житель.

На что получает развёрнутый ответ от другого жителя:

— Они положат, а потом в следующем году будут снова снимать асфальт. План есть и все. Надо сумму отмыть... Да так, чтобы осталась большая часть. А посмотрите как расширили дороги? Там в крайних полосах только «Матиз» поместится. Деревья чуть не возле дороги. Какой-нибудь автобус напорется на них. Такое, наверное, только в Солигорске. Люди просят, замените покрытие на железнодорожной и в других местах, но меняют там, где дорога нормальная..

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