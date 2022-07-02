Протесты в узбекистанском Каракалпакстане победили 2.07.2022, 21:11

Регион не будут лишать прежней автономии.

Правитель Узбекистана Шавкат Мирзиеев предлагает не вносить изменения в конституцию, которые предполагают смену статуса автономного Каракалпакстана, сообщает пресс-служба Мирзиеева.

Мирзиеев прибыл в Нукус - столицу автономной республики, где накануне вспыхнули массовые протесты. Он проводит встречи с депутатами, старейшинами и местным активом.

"С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 конституции республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Напомним, в автономной республике Каракалпакстан вспыхнули массовые протесты против конституционной реформы, которая предполагала смену ее статуса.

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