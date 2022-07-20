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«605 рублей за один документ или ждите до марта»

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  • 20.07.2022, 8:43
  • 3,808
«605 рублей за один документ или ждите до марта»

Как белорусы делают апостили в стране и в посольствах за рубежом.

Очереди за апостилем в Беларуси растянулись более чем на 8 месяцев. На этом фоне растут цены на услуги от посредников, которые предлагают сократить время ожидания до 3-4 месяцев. Есть и другие лайфхаки, сообщает «Наша Ніва».

Временно введена предварительная запись на прием

Апостиль — это штамп, который согласно Гаагской конвенции 1961 года придает юридическую силу документам, изданным на территории Республики Беларусь, за рубежом. В зависимости от типа документа и страны, где вам нужно использовать белорусские документы, апостиль ставится на оригинал документа или на нотариально заверенные копии.

Сложнее всего апостилировать документы, на которые проставляют апостиль в Министерстве иностранных дел. К таким документам в частности относятся свидетельства о рождении и заключении брака.

В связи с огромным спросом на услуги временно введена предварительная запись на прием. Записываться можно с 9 до 11 часов в рабочие дни, по адресу Минск, ул. Карла Маркса, 37а.

Приходите в марте

В день главное управление юстиции готово принимать не более 50 человек, или 120 документов. Забронировать место в очереди по телефону или электронной почте невозможно. Поэтому физическое присутствие — обязательное. Единственное облегчение в том, что запись может быть произведена любым лицом (не собственником документа), подавать документы также имеет право любое лицо из числа тех, кто внесен в журнал записи. Доверенность тоже не нужна. На первый взгляд, все выглядит просто, но главная проблема в том, что в середине июля 2022 года записывают на конец марта 2023-го. Таким образом получается, что записавшись сегодня в очередь за апостилем, вы сможете получить документ со штампом только через 8 месяцев!

Напомним, стоимость апостиля повысилась с 0,5 базовой величины до 5 базовых (160 рублей).

Что предлагают посредники?

Желающие хоть немного быстрее получить апостиль на документы могут обращаться к фирмам-посредникам. Одна из таких столичных организаций предлагает решить проблему с апостилем уже в конце октября. Стоимость такой услуги составляет 605 рублей за каждый документ. Пошлина (160 рублей) входит в эту сумму.

Гораздо проще и чуть дешевле апостилирование документов обойдется тем, кому достаточно поставить апостиль на нотариально заверенную копию документа. За такой комплект документов посредники берут 460 рублей, готовые документы обещают вернуть через 3-5 дней.

Интересно, что еще в мае посредники брали за свои услуги гораздо меньше. Меньшими были и сроки получения документов.

Читатель, занимавшийся проставлением апостиля на документы в мае текущего года, утверждает, что посредникам платил «всего» по 260 рублей за документ.

«Ажиотаж был меньше. Делал 5 документов, по 260 рублей за каждый, сделали за неделю. В страну, в которую я приехал, нужны именно апостилированные оригиналы. Также на тот момент можно было договориться с тем, кто стоял в очереди, взять дополнительно документ, так как на человека можно было подавать максимум 5 документов, а некоторые стояли с 1-3».

Что делать если уже живешь за границей?

Поставить апостиль на документы можно и за рубежом. Для этого нужно обращаться в посольство. Там вас тоже записывают в довольно большую очередь. Так, например, в Вильнюсе можно записаться на конец ноября — начало декабря. Но в самих посольствах апостиль на документы не проставляют, а высылают дипломатической почтой в Беларусь. Из-за этого к дате визита в посольство нужно добавить еще 2-3 месяца.

В белорусском посольстве в Белостоке говорят, что от момента записи на прием до получения документов с апостилем пройдет не менее, чем полгода. Но надо понимать, что в каждой стране время ожидания очереди на прием в посольство может отличаться.

Так, например, читательница, живущая во Франции, утверждает, что в июле 2022 года ее записали на сентябрь. Но в любом случае процесс получения апостиля через посольство займет около 2-3 месяцев.

Делать апостиль из-за границы немного дешевле. Цена за один документ составляет 35 евро.

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