В Беларуси не могут найти врачей даже на высокие зарплаты 21.07.2022, 14:46

Медики массово уезжают за границу.

Беларусь столкнулась с растущим дефицитом медиков на фоне их отъезда для работы за границей, а также после задержаний врачей. Например, 29 мая в стране требовалось 3754 врача-специалиста, 22 июня — 3905, а сегодня, 21 июля, — уже 3968. Учреждениям приходится искать врачей даже на хорошие зарплаты (по меркам Беларуси), которые начинаются от 1500 рублей. Есть предложения с зарплатой до 7 тысяч рублей.

Журналисты zerkalo.io сделали подборку таких вакансий.

В областной больнице Гомеля ждут 10 анестезиологов-реаниматологов. Заработная плата 1982,3 рублей. А в больницу скорой медицинской помощи этого же областного центра на зарплату 1800 рублей ищут восемь анестезиологов-реаниматологов. Уточним, что зарплаты в вакансиях, как правило, указаны до уплаты налогов.

В 5-й столичной больнице, что в Заводском районе Минска нужны семь анестезиологов-реаниматологов, зарплату им обещают 4811−7018 рублей. Кстати в этой больнице больше сорока вакансий врачей с высокими заработками: ищут восемь нейрохирургов на зарплату 2787−4988 рублей, трех эндоскопистов на зарплату 1850,34−3350,34 рублей, двух врачей функциональной диагностики на зарплату 1579−2541 рублей, нужен и руководитель — заместитель главного врача по административно-хозяйственной части на зарплату 2600 рублей и других.

Два хирурга на зарплату 2000 рублей нужны в Поставскую центральную районную больницу.

Врач общей практики второй квалификации требуется в Чаусскую центральную районную больницу, зарплату обещают 1991 рублей, плюс к этому сделают 20% надбавку за стаж и дадут премию по результатам работы.

Такой же специалист нужен в Клецкой центральной райбольнице, заработок тут немного ниже — 1800−1850 рублей, но также обещают премию 20%.

На полставки нужен врач общей практики в Гомельскую городскую поликлинику № 13, зарплата за неполную занятость — 1755,22 рублей.

На Минский вагоноремонтный завод на зарплату 1900−2250 рублей требуется врач-терапевт (заведующий) первой или высшей категория.

Заведующего отделением со специализацией психиатра-нарколога ищут в Борисовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов. Такому сотруднику обещают 1724 рублей зарплаты.

РНПЦ оториноларингологии ищет несколько врачей-специалистов с высокими зарплатами. Здесь ждут педиатра первой категории с опытом работы не менее трех лет, зарплата сотрудника — 1700−2200 рублей. Нужен врач-оториноларинголог (аудиолог) в отделение функциональной диагностики, сотрудник требуется на период декрета основного работника, зарплату обещают 1600−2000 рублей. Также ищут анестезиолога-реаниматолога на зарплату 1800−2400 рублей, наниматель хочет, чтобы у врача была вторая квалификационная категория и опыт работы от трех лет.

Завод МАЗ ищет хирурга (заведующего отделением) с первой квалификационной категорией. Зарплата — 1680 рублей. Сюда же нужен рентгенолог (заведующий отделением лучевой диагностики), также с первой категорией, его зарплата — 1600 рублей. На такой же заработок возьмут врача УЗИ по сосудам и нижним конечностям с опытом работы.

Два травматолога-ортопеда нужны в 17-й детской поликлинике Минска. Зарплату сотруднику дадут 1600 рублей.

Стоматолог на 1600 рублей требуется в Витебск в 1-й военный госпиталь органов пограничной службы Беларуси.

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