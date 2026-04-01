У кума Путина нашли самый дорогой в Московской области дворец 1.04.2026, 4:42

Расследование.

В элитном поселке «Жуковка — 21 век» на Рублевке под Москвой обнаружено имение, связанное с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Как установили «Следствие.Инфо» и KibOrg в совместном расследовании «Крестница Путина и ее дворцы», семья Медведчука в этом доме не живет, а сам объект считается самым дорогим для аренды в Московской области: год назад сервис «Яндекс.Недвижимость» предлагал снять его за 120 тысяч долларов в месяц (более 9,7 млн рублей по текущему курсу).

Дом и прилегающие участки оформлены на российскую компанию «Алмирида Инвестментс», которая принадлежит АО «Ренессанс» — структуре, возглавляемой женой Медведчука Оксаной Марченко. Генеральным директором компании указана 21-летняя Дарья Марченко — дочь Медведчука и крестница Путина.

По данным «Следствия.Инфо», имение расположено примерно в девяти километрах от Москвы и занимает четыре земельных участка общей площадью 60,5 сотки. Площадь самого дома составляет 2217,4 квадратного метра. В объявлении на «Яндекс.Недвижимости» указано, что особняк был построен в 2015 году, а территория оформлена в английском ландшафтном стиле.

Как следует из описания, в доме оборудованы каминный зал, столовая, кухня, кинозал, СПА-зона с бассейном, сауной и хамамом, тренажерный зал, комнаты для персонала и прачечная. На втором этаже расположены спальни с отдельными санузлами, кабинет, библиотека, гостиные и дополнительные помещения. В здании также есть лифт и скрытая система видеонаблюдения. На территории предусмотрен гараж на пять автомобилей и парковка еще на пять машин.

Виктор Медведчук был задержан СБУ в апреле 2022 года по подозрению в государственной измене, а в сентябре того же года передан России в обмен на пленных бойцов «Азова». По данным разведки США, его кандидатура рассматривалась Кремлем как возможный вариант для руководства украинским правительством.

Дарья Марченко, как установило «Следствие.Инфо», в октябре 2025 года получила российский паспорт в Главном управлении МВД в Москве. С 2021 года она живет в Москве, окончила бакалавриат Высшей школы экономики по направлению «Управление бизнесом», сейчас учится в магистратуре. В феврале 2026 года она возглавила две российские компании — «Алмирида Инвестментс» и «Рад-Эв», совокупные активы которых достигли 2,9 млрд рублей. Обе фирмы при этом работали в убыток (158,4 млн и 72 млн рублей соответственно) и, по данным «Вёрстки», не ведут операционной деятельности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com