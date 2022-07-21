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У Лукашенко спросили, когда он собирается «отойти от власти»

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  • 21.07.2022, 18:38
  • 14,282
У Лукашенко спросили, когда он собирается «отойти от власти»

Судя по ответу, диктатор ждет, когда его свергнет народ.

Корреспондент агентства AFP спросил у Александра Лукашенко, собирается ли он когда-нибудь отойти от власти. В ответ на это тот заявил, что «это будет решение народа».

— Я, может быть, давно бы отошел от власти, если бы определенная ситуация была в стране и за пределами ее, — сказал Лукашенко.

Он заверил, что знает «настроение людей».

— А если бы я в 2020 году все бросил и ушел? Сегодня страна была бы другая и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая, — считает он.

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