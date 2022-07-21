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В футбольном клубе «Торпедо-БелАЗ» ввели фиксированный рабочий день

  • 21.07.2022, 20:30
В футбольном клубе «Торпедо-БелАЗ» ввели фиксированный рабочий день

Команда должна находиться на базе семь часов.

По информации «Трибуны», с 30 июня в «Торпедо-БелАЗ» ввели правило, по которому на базе команда (и штаб, и игроки) должны появляться не позднее 9 утра вне зависимости от времени начала тренировки. Добираться на базу можно самостоятельно, либо на клубном автобусе. Кроме того, за факт прибытия необходимо расписаться в специальном журнале.

Заканчивается рабочий день в «Торпедо-БелАЗ» теперь в 16:00. Покидая базу, игроки и тренерско-административный штаб также должны отметиться в журнале.

Также руководство клуба назначило ответственного за дисциплину на базе – им стал начальник базы, который должен следить за обстановкой на объекте и за настроениями в коллективе. Нынешним начальником базы является двоюродный брат генерального директора БелАЗа Сергея Никифоровича.

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