Страны Европы с 24 февраля выслали более 400 российских агентов 21.07.2022, 23:02

Об этом сообщил глава МИ-6.

Количество российских шпионов в Европе сократилось вдвое, заявил глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур в четверг, 21 июля.

Как сообщает CNN, во время форума по безопасности в Аспене Мур рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские страны выслали более 400 российских разведчиков, которые действовали под дипломатическим прикрытием.

«Мы в Британии считаем, что это могло наполовину снизить их возможности заниматься шпионажем в пользу России в Европе», — сказал он.

Глава британской разведки добавил, что в последние месяцы также были разоблачены и задержаны несколько российских шпионов, которые выдавали себя за обычных граждан.

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