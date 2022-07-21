Газопровод Baltic Pipe соединил газовую инфраструктуру Польши и Дании 21.07.2022, 23:38

Его введут в строй 1 октября.

Выполнены последние сварочные работы, соединившие на противоположных берегах Балтийского моря элементы газопровода Baltic Pipe, сообщает польский оператор магистральных газопроводов Gaz System. Это фрагмент газопровода между городом Факсе в Дании и Погожелицей в Западно-Поморском воеводстве РП, передает «Радио Польша».

Таким образом, трубопровод соединил национальную газовую инфраструктуру Польши и Дании, обеспечив возможность транспортировки газа между этими странами.

Томаш Стемпень, руководитель компании Gaz System, отметил, что газопровод Baltic Pipe является одним из главных гарантов энергетической безопасности Польши: «Этот газопровод является одним из трех столпов польской стратегии безопасности наряду с терминалом СПГ и польскими газовыми хранилищами».

Газопровод Baltic Pipe является одной из крупнейших инвестиций в газовую инфраструктуру Европы. Он соединит Норвегию, Данию и Польшу и будет иметь пропускную способность 10 миллиардов кубометров в год. Его введут в строй 1 октября.

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