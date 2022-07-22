Лукашист насмешил своим заявлением о белорусских футболистах 22.07.2022, 21:47

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Как оказалось, лузеров от белорусского футбола «боятся немцы».

Немецкий футбольный клуб «Кельн» выступил с предложением отстранить белорусские клубы от еврокубков. Так называемый палаточник Андрей Струневский огорошил своей реакцией на это: мол, «это значит, что уровень немецкого футбола падает, они нас боятся».

По мнению Струневского, причина просьбы немецкого клуба — «дружба» современного Минска и Москвы: «За то, что мы дружим с РФ, они позволяют делать такие заявления. Они наказывают нас за дружбу: вот с этими дружите, а с этими — нет».

И еще: «Здесь завуалировано прослеживается, что они боятся встретиться с футбольными клубами Республики Беларусь на международной арене».

Напомним, белорусские клубы с треском провалились в Лиге конференций. Минское «Динамо», БАТЭ и «Гомель» проиграли свои стартовые матчи.

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