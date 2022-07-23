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ВСУ отбили два наступления и уничтожили вражеский склад боеприпасов в Луганской области

  • 23.07.2022, 12:01
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ВСУ отбили два наступления и уничтожили вражеский склад боеприпасов в Луганской области

Оккупантов отбросили в сторону Лисичанска.

Украинские бойцы отбили два наступления россиян за минувшие сутки. Также ВСУ уничтожили еще один склад с боеприпасами врага в Славяносербске.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, со стороны Лисичанска враг поочередно, а иногда и одновременно, атакует различные участки админграницы между Луганской и Донецкой областями.

В частности, 22 июля направлений атаки россиян в регионе было по меньшей мере два.

"Лисичанск и прилегающие оккупированные села пролегают на десятки километров вдоль линии, которую россияне мечтают достичь в течение последних месяцев.

Соответствующие рапорты руководству они предоставляли много раз, но ВСУ имели другие планы и до сих пор не дали врагу реализовать эти намерения. Так, линия фронта на Лисичанском направлении очень большая, поэтому опасность каждый раз поступает из разных мест. Впрочем, наши защитники готовы к сопротивлению", - отметил Гайдай.

Так, вчера штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северска украинские защитники успешно отбили.

При этом врагом была применена авиация, осуществлены две артиллерийские атаки и четыре попытки обстреле минометами.

"Не добавляет смелости оккупантам и уничтожение еще одного склада с боеприпасами. На этот раз на Славяносербщине. Менее уверены в своей силе россияне и в недавно захваченных городах и селах", - сообщает Гайдай.

По его словам, там осталось около 10-15 % населения.

"Преимущественно, пожилые люди и так называемые "ждуны". Но и среди них оккупанты видят врагов. В Северодонецке открыт пункт выдачи пропусков для передвижения по оккупированной территории, ограничивающий свободу передвижения по региону. Лишь когда отстоишь в длиннющей очереди, пройдешь дактилоскопию и проверку, тогда сможешь отправиться в больницу соседнего города, если не умрешь по дороге", - пишет Гайдай.

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