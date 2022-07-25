Ученые обнаружили в Германии редкую маску 1-го века 25.07.2022, 16:05

1,182

Маску, вероятно, носил всадник древнего германского племени.

Археологи обнаружили, что ржавая проржавевшая пластина, которую они нашли 4 года назад на старом поле битвы в городе Крефельд, в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, является крупным фрагментом редкой маски батавской кавалерии, датируемой I веком.

Археологи считают, что маска, вероятно, является частью лицевой маски, которую носил батавский всадник во время Батавской войны в 69 году. Об этом пишет Аrchaeologie Оnline (перевод — lenta.ua).

Пока обнаружено только 15 масок типа Неймеген-Копс. Все найденные маски были найдены на плато Неймеген -Копс. Большинство из них находится в регионе Батави, ныне Нидерланды, между Маасом и Рейном. Так что тип тесно связан с батавским всадником. Она крепилась к оголовью шлема с помощью шарнира. Безэмоциональное серебристое лицо должно было устрашать противников на поле боя и в рукопашном бою.

Батави были древним германским племенем, живущим вокруг дельты Рейна на территории современных Нидерландов в районе, который римляне называли Батавией. (1 век до н.э., 3 век н.э.). Тацит (De Origine et situ Germanorum XXIX), римский историк и политик, описал батави как самое храброе из племен региона.

Батави были настолько известны своим боевым мастерством, что Рим предоставил им особое освобождение от налогов и дани в обмен на их службу в римской вспомогательной пехоте, кавалерии и имперских телохранителях эпохи Августа. В первом веке из менее чем 40 000 батавов 5 500 служили элитными воинами в римских легионах. Это означает, что половина всех мужчин батави поступили на военную службу после того, как им исполнилось 16 лет.

Войска батавов сыграли решающую роль в завоевании Британии, но после того, как они были выведены из Британии в 66 г. н.э., напряженность между солдатами батавов и Римом возросла. Гай Юлий Цивилис, сын вождя батавов, проведший 25 лет во вспомогательных римских войсках, поднял восстание. В течение года он эффективно применял против них римские военные методы. Осенью 69 г. н.э. элитные воины Цивилиса устроили засаду на 12 000 римских легионеров и вспомогательных войск в их полевом лагере в Гельдубе на левом берегу Рейна. Батави вошли в лагерь и начали убивать, но не смогли выполнить задание, когда прибыло римское подкрепление. Хотя Рим выиграл технически, он потерял так много людей, что победа была довольно омраченной.

Раскопки, начавшиеся в Крефельд-Геллепе в 2017 году, выявили поле битвы римских товарищей, сражавшихся 2000 лет назад. На месте раскопок были обнаружены тысячи реликвий битвы, в том числе 200 скелетов лошадей, доспехов и оружия.

Ржавая кусковая металлическая пластина была доставлена в Археологический музей в Крефельде для документации, консервации и изучения. Когда часть была подвергнута рентгеновскому излучению, археологи признали, что это часть кавалерийской маски, обнаружив прорезь для глаза, ухо и заклепку в том месте, где, скорее всего, крепился шлем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».