Возле Новой Каховки взорвался склад российских боеприпасов 28.07.2022, 3:00

иллюстрационное фото

Склад взорвался в селе Чернянка.

В селе Чернянка Херсонской области взорвался склад российских боеприпасов, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

При этом он уточнил, что оккупанты уверяют, что это якобы горит селитра.

«В Чернянке возле Новой Каховки сорвали склад с боеприпасами россиян. Оккупанты уверяют, что это горит селитра», — написал Хлань.

14 июня в пригороде Новой Каховки украинские военные попали в склад российских боеприпасов.

26 июля мэр Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что в Новой Каховке Херсонской области российские оккупанты разместили больше живой силы и военной техники, чем в самом Херсоне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».