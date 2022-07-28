Генштаб ВСУ: Российские и белорусские спецназовцы готовят провокации на территории Беларуси

Генштаб ВСУ: Российские и белорусские спецназовцы готовят провокации на территории Беларуси1
- 28.07.2022, 14:05
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Вероятное место — приграничные районы Гомельской и Брестской областей.
Вероятность наступления войск РФ с территории Беларуси или вторжения белорусских военных в Украину остается низкой.
Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов на брифинге.
«Вероятность проведения наступления противника с территории Республики Беларусь или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой. Однако не исключается возможность осуществления силами подразделений специальных операций ВС Республики Беларусь совместно с подразделениями специального назначения и боевиками частных военных компаний РФ вооруженных провокаций в приграничных с Украиной районах Гомельской и Брестской областей для инспирирования антиукраинских настроений в белорусском обществе», — отметил он.
Директор департамента охраны госграницы Госпогранслужбы Украины Леонид Баран добавил, что на белорусском участке войска Беларуси продолжают усиленные меры по прикрытию в пределах Брестской и Гомельской областей. При этом они демонстративно проводят боевые учения, в том числе и с артиллерийскими стрельбами.
«При этом численный состав не меняется, периодически проводится только ротация их подразделений», — добавил он.