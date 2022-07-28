Генштаб ВСУ: Российские и белорусские спецназовцы готовят провокации на территории Беларуси 1 28.07.2022, 14:05

4,232

Вероятное место — приграничные районы Гомельской и Брестской областей.

Вероятность наступления войск РФ с территории Беларуси или вторжения белорусских военных в Украину остается низкой.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов на брифинге.

«Вероятность проведения наступления противника с территории Республики Беларусь или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой. Однако не исключается возможность осуществления силами подразделений специальных операций ВС Республики Беларусь совместно с подразделениями специального назначения и боевиками частных военных компаний РФ вооруженных провокаций в приграничных с Украиной районах Гомельской и Брестской областей для инспирирования антиукраинских настроений в белорусском обществе», — отметил он.

Директор департамента охраны госграницы Госпогранслужбы Украины Леонид Баран добавил, что на белорусском участке войска Беларуси продолжают усиленные меры по прикрытию в пределах Брестской и Гомельской областей. При этом они демонстративно проводят боевые учения, в том числе и с артиллерийскими стрельбами.

«При этом численный состав не меняется, периодически проводится только ротация их подразделений», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».