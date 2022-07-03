Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции 1 Артем Черников

3.07.2022, 8:36

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Часть этих компаний уже обнаружена и против них приняты меры.

Против предприятий Беларуси введены масштабные санкции со стороны западных стран, что значительно снизило белорусский рынок экспорта многих товаров и услуг. Но так как кошельки Лукашенко давным-давно поняли, что спокойно заниматься бизнесом у них не получится, они заблаговременно начали создавать огромное количество теневых фирм, которые позволяют диктатору обходить санкции.

Примеры можно увидеть практически на каждом крупном предприятии в Беларуси, а также в странах-соседках. Как правило, они закупают продукцию завода, попавшего под санкции, без его фирменной упаковки, маркируют индивидуальной этикеткой и перепродают без ограничений. Были случаи, когда даже сами рабочие фиксировали на стадии упаковки резкую смену названия предприятия-изготовителя. Такой случай был в августе прошлого года на предприятии «Химволокно» в Гродно. Там рабочие зафиксировали, что продукция маркируется ярлыками, на которых указано, что производителем является ООО «Сополимерпром».

Такая удобная схема позволяет бизнесменам и странам-покупателям не терять репутацию при работе с режимом Лукашенко. У крупнейших предприятий Беларуси - «Гродно Азот» и «Беларуськалий» - есть несколько серых схем для обхода санкций. К примеру, в Украине есть дочернее предприятие «Агророзквіт», которое на 60 % принадлежит «Белорусской калийной компании».

«Гродно Азот» в свое время особенно усиленно занимался созданием малых предприятий для перепродажи. Различные «ЧУП» и «ООО» создавались непрерывным потоком и одним из таких стало совместное с Британией предприятие «Белагроферт», которое находится в свободной экономической зоне (СЭЗ) города Гродно и занимается производством гранулированного сульфата аммония. Ежегодный объем производства - 120 тысяч тонн. Сульфат аммония закупается у «Гродно Азота», изменяется форма гранул, маркируется названием производителя «Белагроферт» и отправляется дальше.

Следующей точкой блудного сульфата аммония являлась компания «Санагро Украина», которая занимается производством и экспортом различных групп удобрений, что очень сильно помогало обходить санкции и продавать продукцию по всему миру. Плюс ко всему: нахождение фирмы в СЭЗ освобождает от корпоративного подоходного налога, налога на имущество, земельного налога, платы за право пользования земельными участками, обложение НДС по нулевой ставке реализации.

Часть этих компаний была обнаружена и приняты меры: против предприятия «Агророзквіт» в декабре прошлого года также были введены санкции, а соучастие Лукашенко в войне с Украиной остановило экспорт продукции из Беларуси. Можно даже не сомневаться в том, что таких компаний десятки, а может даже и сотни по всей Беларуси с такими же назначенцами. Единственный выход - полное прекращение торга с диктаторским режимом и усиление действующих санкций.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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