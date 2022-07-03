Что будет с организмом, если пить очень много воды
- 3.07.2022, 9:06
Советы медика тем, кто спасается от жары.
Если быстро выпить много воды, это может привести к очень опасным последствиям, сообщает Daily Banner.
По словам доктора Майка Бола, вода, которая выпивается в большом количестве, может навредить почкам.
"Лишняя вода сначала всасывается в кровоток, а затем отфильтровывается почками и выводится из организма в виде мочи. Почки обычного здорового взрослого человека могут удалять до одного литра воды в час. Если в течение нескольких часов потреблять сверх этого количества, возникнет риск водной интоксикации и других побочных эффектов", - сказал Бол.
Также эксперт перечислил признаки, указывающие на водную интоксикацию:
Тошнота и рвота;
Спутанность сознания;
Забывчивость;
Головная боль.
Организму, пострадавшему от избытка воды, нужна помощь. Если состояние гипонатриемии (водной интоксикации) начнет прогрессировать, его следствием могут стать очень тяжелые симптомы:
галлюцинации,
судороги,
нарушенная речь,
слабость,
спазмы мышц,
ухудшение работы мозга
кома.
Кроме того, Бол добавил, что риск пострадать от опасных последствий воды, что выпивается в большом количестве, особенно высок у тех, кто постоянно утоляет жажду водой в условиях физических нагрузок или экстремальной жары без дополнительной минерализации организма. К тому же возможны проблемы с психикой, из-за которых вода потребляется в чрезмерных дозах.