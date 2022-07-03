Предпринимательнице из Гомеля запретили ввозить и продавать керамическую плитку 2 3.07.2022, 12:21

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В чем причина?

Индивидуальная предпринимательница из Гомеля заказала китайскую керамическую плитку. Но привезти ее в страну не вышло - Госстандарт признал груз опасным, пишет zerkalo.io.

Провезти глазурованную плитку из керамогранита пытались 29 июня. Но на границе оказалось, что удельная эффективная активность естественных радионуклидов плитки составила 395,22 Бк/кг (при норме не более 370 Бк/кг).

В результате было принято решение, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Беларуси по показателю безопасности «удельная эффективная активность естественных радионуклидов». Теперь предпринимательнице запрещено ввозить и продавать опасную плитку.

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