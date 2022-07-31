Возле Геническа партизаны подожгли поле и сожгли технику РФ

Возле Геническа партизаны подожгли поле и сожгли технику РФ2
- 31.07.2022, 8:51
- 4,418
Масштабы потерь уточняются.
Российские оккупационные войска теряют свою технику не только из-за метких атак Вооруженных сил Украины. В районе временно оккупированного Геническа Херсонской области сгорела вражеская боевая техника.
Выяснилось, что огонь на нее перекинулся с сожженного поля. Об этом сообщается в местном Telegram-канале.
"В районе Геническа, в сторону Мелитополя, произошло возгорание скошенных полей, и вспыхнула посадка, где стояла техника", – говорится в сообщении.
Количество техники, которая никогда не сможет появиться на поле боя, не уточняется.
Ранее партизаны с такой же целью подожгли поля под Мариуполем.