Возле Геническа партизаны подожгли поле и сожгли технику РФ 2 31.07.2022, 8:51

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Масштабы потерь уточняются.

Российские оккупационные войска теряют свою технику не только из-за метких атак Вооруженных сил Украины. В районе временно оккупированного Геническа Херсонской области сгорела вражеская боевая техника.

Выяснилось, что огонь на нее перекинулся с сожженного поля. Об этом сообщается в местном Telegram-канале.

"В районе Геническа, в сторону Мелитополя, произошло возгорание скошенных полей, и вспыхнула посадка, где стояла техника", – говорится в сообщении.

Количество техники, которая никогда не сможет появиться на поле боя, не уточняется.

Ранее партизаны с такой же целью подожгли поля под Мариуполем.

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