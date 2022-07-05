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Google знает, как будет разрушен Крымский мост

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  • 5.07.2022, 7:56
  • 17,758
Google знает, как будет разрушен Крымский мост

Пользователи сети обнаружили интересную закономерность.

Если в поиске в Google Maps ввести слово "химарс" (HIMARS – американские реактивные системы залпового огня, переданные Украине), пользователю покажут координаты Крымского моста. Это видно на опубликованных в сети кадрах.

Поиск работает таким образом, если ввести запрос и на русском, и на украинском языке.

Отметим, что Керченский (Крымский) мост является целью номер один для наших защитников, а из HIMARS возможно ударить по Крымскому мосту, но только при наличии соответствующих снарядов. Об этом сказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Уже сейчас туристы из России не едут отдыхать на полуостров по ряду причин, среди которых и ожидаемый удар по Крымскому мосту.

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