Изображение редкого космического явления найдено на монетах 1054 года 5.07.2022, 14:08

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Ученые считают его одним из самых захватывающих астрономических событий всех времен.

Международная команда исследователей опубликовала в Европейском журнале науки и теологии статью, описывающую редкие византийские монеты, отчеканенные около тысячи лет назад. По мнению ученых, на этих монетах изображена космическая катастрофа - взрыв сверхновой.

Как сообщает Phys.org, речь идет о специальной версии известных науке монет, которые были отчеканены византийским императором Константином IX. На них изображен сам император. Но ученые обратили внимание на две звезды, расположенные по обе стороны от его головы.

Это крайне необычный элемент, сам факт появления которого исследователи связали с известным историческим событием. Дело в том, что во многих письменных источниках встречаются описания яркого небесного взрыва. В рамках предыдущих исследований было установлено, что древние ученые описывали взрыв сверхновой SN 1054.

Как говорят современные астрономы, событие SN 1054 было одним из самых захватывающих астрономических событий всех времен. Взрыв этой сверхновой сформировал Крабовидную туманность. Считается, что это была сверхяркая звезда, которая была отчетливо видна на небе. Кстати, она - всего лишь одна из восьми зарегистрированных сверхновых в истории Млечного Пути.

Новое открытие является новаторским с той точки зрения, что ученые, по сути, получили первое археологическое доказательство события SN 1054, зафиксированное христианским миром. До сих пор описания этого взрыва встречались в восточных источниках. Много о нем писали, например, астрономы Китая и Японии. Кроме того, впервые исследователи нашли свидетельство космической катастрофы на монетах, а не в рукописях.

Интересно, что на обычных серийных монетах Константина IX изображена одна звезда, Ученые считают, что это была Венера, которую люди в то время называли утренней звездой. Голова императора олицетворяла собой Солнце. Две звезды были изображены только на монетах из спецвыпуска. Ученые считают, что они были отчеканены в период между летом 1054 года и весной 1055 года. Вторая звезда, как пишут авторы статьи, может представлять собой "звезду-гостя" - так ее называли древние китайские астрономы, а именно сверхновую SN 1054.

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