Ученые нашли на нашей планете внеземной тип кристаллов 5.07.2022, 15:03

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Невиданные ранее кристаллы имеют две формы - почти сферические и шестиугольные.

В метеоритной пыли ученые обнаружили невиданные раннее типы кристаллов. Они были собраны из пыли Челябинского метеорита, который упал на территорию России 9 лет назад, пишет Science Alert.

Челябинский метеорит, чей вес составлял 11 тыс. метрических тонн, а диаметр – 18 метров, вошел в атмосферу Земли со скоростью 66 950 км/ч. Метеорит взорвался в 23,3 км над Челябинском, где развалился на более мелкие куски.

Взрыв этого метеорита в атмосфере Земли стал крупнейшим со времен падения Тунгусского метеорита, который также упал на территории современной России в 1908 году. Тогда это была территория Енисейской губернии, Российской империи. Мощность удара Тунгусского метеорита в 30 раз превышала взрыв атомной бомбы в Хиросиме.

В новом исследовании ученые проанализировали крошечные частички пыли, которые осели на поверхности после взрыва Челябинского метеорита. Обычно метеориты оставляют после себя небольшое количество пыли, большая часть которой уносится ветром, падает в воду или на загрязненные участки почвы.

Но Челябинский метеорит оставил после себя рекордный шлейф пыли, который находился в атмосфере около 4 дней. После метеоритная пыль выпала на свежий слой снега, а после была погребена под еще одним. Именно это позволило ученым получить редкие образцы метеоритной пыли.

Исследователи изучали пылинки от Челябинского метеорита под обычным микроскопом, когда наткнулись на неизвестный тип кристаллов. Анализ с помощью мощных электронных микроскопов показал, что количество необычных кристаллов намного больше ожидаемого.

Невиданные ранее кристаллы имели две формы: почти сферические и шестиугольные.

Ученым удалось выяснить, что кристаллы состоят из слоев графита, который окружает центральный нанокластер, расположенный в сердце кристалла.

Команда исследователей предполагает, что необычные кристаллы сформировались под воздействием высокой температуры и большого давления. Такие условия могли быть во время вхождения метеора в атмосферу Земли. Ученые также надеются выяснить, являются ли найденные кристаллы общими для всех метеоритов или же появились лишь во время взрыва Челябинского.

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