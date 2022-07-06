ВСУ ликвидировали оккупанта, который хвастался убийствами мирных жителей 19 6.07.2022, 13:32

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«Груз 200» отправился в Хакассию.

На войне в Украине ликвидировали очередного военнослужащего армии РФ, который отличился в сети громкими высказываниями об убийствах мирных граждан. За вторжение поплатился 26-летний рядовой Богдан Фотин из Хакасии.

Об этом сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), выложив в Twitter снимок оккупанта, который в соцсетях был подписан как Богдан Хорюшин. Смерть захватчика подтвердили и на его родине.

"Утренние шкварки", – коротко прокомментировал ликвидацию российского военного украинский офицер.

Он не указал детали смерти захватчика, но в росСМИ сообщают, что Богдан Евгеньевич Фотин был уроженцем поселка Усть-Абакан Республики Хакасия. Он поступил на срочную службу в город Северск Томской области, затем "продолжил воинский путь" в Югре, а потом вернулся в свой регион и служил в Абаканской железнодорожной части в звании рядового.

Примечательно, что за свои 26 лет россиянин успел дважды выполнить "боевые задачи" в Сирийском Алеппо, а также был награжден медалями "За воинскую доблесть второй степени" и участие в военной операции в Сирии.

15 июня он отправился на войну в Украину, а уже 27 июня нашел смерть на украинской земле.

А вот сам он еще до отправки на территорию Украины, 1 июня 2022-го, открыто указал на цель российского вторжения, оставив циничный комментарий в сети. Оккупант заявил, что в нашей стране нет мирных граждан и российская армия "мочит все на своем пути". При этом отметил, что приказы военного руководства не обсуждаются.

В Instagram россиянин публиковал фото мотоциклов и автомобилей, последним был снимок подарка к 23 февраля – шоколада в форме пистолета. Детали смерти военного путинской армии, который хвастался убийствами украинцев, неизвестны.

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