Белый дом выпустил коллекционную монету с островом Змеиный 1 6.07.2022, 20:36

Фотофакт.

Белый дом выпустил коллекционную монету «остров Змеиный», посвященную украинскому сопротивлению в борьбе против России.

Об этом сообщает сувенирный магазин Белого дома.

На монете номиналом в 100 долларов изображен остров Змеиный с одной стороны и затоплен российский флагман «Москва» с другой.

Отмечается, что доставка монеты в Украину и страны НАТО — бесплатная. Кроме того, 20% от продаж будет направлено на помощь украинским женщинам и детям.

Напомним, в первый день широкомасштабной войны, 24 февраля, Россия атаковала остров Змеиный. В этот же день украинский военный в ответ на предложение оккупантов сдаться сказал легендарную фразу: «Русский военный корабль, иди на…». Она стала широко известной не только в Украине, но и в мире.

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