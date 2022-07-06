закрыть
6 июля 2022, среда, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белый дом выпустил коллекционную монету с островом Змеиный

1
  • 6.07.2022, 20:36
Белый дом выпустил коллекционную монету с островом Змеиный

Фотофакт.

Белый дом выпустил коллекционную монету «остров Змеиный», посвященную украинскому сопротивлению в борьбе против России.

Об этом сообщает сувенирный магазин Белого дома.

На монете номиналом в 100 долларов изображен остров Змеиный с одной стороны и затоплен российский флагман «Москва» с другой.

Отмечается, что доставка монеты в Украину и страны НАТО — бесплатная. Кроме того, 20% от продаж будет направлено на помощь украинским женщинам и детям.

Напомним, в первый день широкомасштабной войны, 24 февраля, Россия атаковала остров Змеиный. В этот же день украинский военный в ответ на предложение оккупантов сдаться сказал легендарную фразу: «Русский военный корабль, иди на…». Она стала широко известной не только в Украине, но и в мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Евреям из России нужно уезжать
Евреям из России нужно уезжать Леонид Невзлин
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко
Украина должна разорвать дипломатические отношения с режимом Лукашенко «Европейская правда»
Почему Путин проиграет
Почему Путин проиграет Ян Валетов
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников