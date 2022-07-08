Что из себя представляют в Беларуси автомобили до $10 тысяч 8.07.2022, 10:20

Риск нарваться на бывшее такси как никогда велик.

10.000$ – это не только круглая сумма, но еще и в определенном смысле психологическая отметка. Были времена, когда "до десяти" можно было взять только новый Matiz, не так давно был период, что в эти ценовые рамки вписывался даже новый Polo. Но теперь это снова территория "бэушки".

Проблема в том, что в эти деньги из Европы и тем более из США сейчас ничего не пригонишь, разве что за каким-то редким исключением и, скорее всего, в требующем серьезного ремонта состоянии. Так что, если бюджет покупки составляет порядка 8000-10.000$, придется выбирать преимущественно из местных предложений, пишет abw.by. Что же они собой представляют?

Taxi detected

Если задаться целью найти автомобиль в возрасте до 3-4 лет, вы столкнетесь с довольно обширным числом предложений таких моделей, как Lada Granta, Vesta, Largus, Renault Logan и Sandero, Volkswagen Polo и даже Geely Emgrand 7. Что же, свежий "бюджетник" – чем не вариант? Загвоздка в том, что подавляющее число этих машин – бывшие такси, арендные или служебные автомобили, в том числе из служб доставки.

"Происхождение" указывается далеко не всегда, но пробеги 150-200 тыс. км и установленное газовое оборудование явно указывают на то, что эксплуатация была интенсивной. Рассчитывать, что наемные водители будут бережно относиться к "рабочей лошадке", было бы наивностью, хотя допускаем, что исключения бывают. В любом случае подобные предложения требуют внимательного изучения, а вообще с ними имеет смысл связываться разве что в случае выгодной цены.

К слову, часть таких машин проходит специальную подготовку: после детейлинга и "коррекции" пробега они превращаются в машину "из-под дедушки" с небольшим пробегом и в аккуратном состоянии. Альтернативный вариант – действительно немного проехавший автомобиль, но после серьезной аварии, который восстановили, причем не всегда качественно, и пытаются продать под видом почти нового. Таких предложений на рынке тоже хватает, так что надо быть начеку.

Собственно задача – найти действительно автомобиль "из-под дедушки", который ездил немного, обслуживался своевременно и на самом деле пребывает в отличном состоянии. Такие экземпляры встречаются, главное – отыскать их среди прочих предложений и убедиться, что это действительно такой вариант, а не прошедшее предпродажную подготовку такси.

Больше шансов найти такие машины среди более дорогих модификаций с богатым оснащением. Скажем, Renault Sandero Stepway или Lada Kalina Cross в основном покупали "частники", в отличие от обычных Sandero и Lada Granta, которые часто используют службы доставки, или Renault Logan и Lada Vesta, работающих в такси. И конечно, надо быть готовым к тому, что подобные экземпляры продаются по верху рынка, а иногда просто сильно переоценены продавцами.

Недавно пригнанные

Как мы отметили в самом начале, "проходные" по году выпуска модели с учетом всех затрат будут дороже 10.000$. Исключение составляют "малыши" А-класса, такие как Renault Twingo, Volkswagen Up!, Peugeot 108 и их аналоги под другими марками. Как правило, они "вооружены" 1,0-литровыми моторчиками (в основном бензиновыми, но встречаются и пропановые, и даже метановые версии), механическими коробками, а оснащение может быть относительно неплохим.

Загвоздка в том, что эти машинки также обычно имеют непростое прошлое. Честные продавцы указывают пугающие пробеги под 200 тыс. км для 4-летних экземпляров, так что невольно задаешься вопросом: а точно ли такая же машина по схожей цене пробежала всего 45 тыс. км? Чудес не бывает: чтобы с учетом доставки, растаможки и прочих расходов даже малолитражка была недорогой, она должна дешево покупаться в Европе. В общем, тут тоже можно столкнуться с бывшими служебными машинами со всеми вытекающими из этого нюансами.

Условно свежие "европейцы" и "русские"

Аналогичные риски имеются и при выборе более крупных моделей, которые в свое время были также пригнаны из Европы, но это было год-два назад. Другими словами, это машины в возрасте 5-7 лет, уже какое-то время эксплуатировавшиеся в Беларуси.

На более свежий год выпуска (2015-2017) можно рассчитывать с представителями В-класса, например, Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, Renault Clio 1.5 dCi, Toyota Yaris 1.0. Встречается и европейская Dacia Sandero, которая в отличие от Renault Sandero российской сборки также имеет 1,0-литровый двигатель. Так вот, эти машины часто тоже родом из европейских корпоративных парков, так что к заявляемым пробегам стоит относиться с определенной долей скепсиса. Впрочем, "живых" экземпляров в этой категории предостаточно, так что всего-то и надо – проявить немного терпения и внимательности при поиске автомобиля.

Вот с гольф-классом чуть сложнее. Это уже более возрастные машины, в лучшем случае 2014-2015 г.в. При этом часть из них в свое время прибыла к нам из Европы (Ford Focus 1.0 EcoBoost и 1.5/1.6 TDCi, Renault Megane 1.5 dCi), часть была привезена из России в годы интересных цен (Ford Focus 1.6, Chevrolet Cruze 1.4/1.8, Skoda Octavia 1.6), а какое-то количество было куплено новыми у белорусских дилеров.

Что можно сказать по поводу этой категории? Во-первых, это уже достаточно возрастные автомобили, во-вторых, часто эти предложения – по низу рынка, так что явных или скрытых вопросов уже может быть достаточно. И это означает… Все верно: тщательную диагностику и проверку юридической чистоты. впрочем, последнее актуально для любого подержанного автомобиля.

Внедорожники и кроссоверы

Если достаточно переднего привода, то можно вспомнить про китайские кроссоверы – это будут преимущественно модели Chery, Lifan и Geely в возрасте 5-8 лет. Но если нужен полный привод, то основные предложения сводятся к двум вариантам: Lada Niva Legend и Renault Duster. Причем если "Нива" может быть в возрасте 2-3 лет (что вроде и неплохо, но мы еще помним времена, когда новая стоила в полтора-два раза дешевле), то Duster будет 2012-2014 годов, причем бензиновый – дизельная версия куда дороже.

В этом сегменте машины в основном из-под частника (хотя и служебные встречаются), но в любом случае техническое состояние требует внимания. Во-первых, потому, что возраст уже дает о себе знать, во-вторых, эксплуатация некоторых машин, особенно полноприводных, могла быть далека от "тепличной".

А если старше?

Смещая планку по возрасту, можно опуститься хоть до "премиума" 2000-х. Но мы не будем, потому что тогда о какой-то выборке и систематизации говорить труднее, ведь можно рассматривать любые модели, а это уже теряет смысл. Однако, как видим, и до 8 лет вариантов достаточно, но даже они, несмотря на относительно небольшой возраст, уже требуют осторожности при выборе и внимательности при осмотре.

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