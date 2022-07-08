Андрей Пионтковский: Лукашенко не понимает, кто его убьет первым 2 8.07.2022, 10:25

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

85% белорусских военнослужащих против участия в войне.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Путин может добиваться от Лукашенко прорываться через Сувалкский коридор к Калининграду. Такое мнение он выразил в интервью главному редактору и ведущему YouTube-канала «Є питання» Елене Трибушной, пишет «Новое время».

— Судя по всему, Кремль таки втянет в войну Лукашенко. Может ли это стать триггером к тому, чтобы кто-то помог нам защищаться?

— Я уверен, что именно этот ваш аргумент сейчас Лукашенко впаривает Путину: «Владимир Владимирович, ну не надо. Ведь если я полезу, это спровоцирует… «Мы же знаем, что Лукашенко не хочет воевать не потому, что он любит украинский народ, а потому что он боится. Он знает результаты социологических опросов, среди белорусских военнослужащих — 85% против участия. Он же не понимает, кто его первым убьет — Путин за то, что он отказывается воевать с Украиной, или собственные военнослужащие, когда он пошлет их. Он в очень тяжелом положении, и что-то мне подсказывает, что не удастся Путину его заставить. Он же из-под Путина и еще раньше из-под Ельцина 25 лет вылезал, они же его 30 лет хотят заставить стать минским «секретарем обкома», и как-то он из этой ситуации всегда выскакивал. У меня такое ощущение, что он выскочит и на этот раз.

Хотя судя по тому, что они сказали, а за свой базар вообще они как-то должны ответить — они же обещали Литве не дипломатические, а практические, то есть военные инструменты применить. Ну, и если ты такой крутой пацан — иди и делай прорыв через Сувалкский коридор, пролезай из Беларуси к братскому Калининграду. Вот это достойная цель для главнокомандующего. Я уверен, что это первая мысль, которая пришла в голову Путину: надо пробить коридор, с Лукашенко надо договориться. Разумеется, все более или менее еще сохранившие разум военачальники отговаривают его от этого, но вы же видите, в каком он сейчас состоянии. Так что, может быть, вы и недооцениваете военные планы этого нашего Гитлера и нашего Муссолини. Может, они в Беларуси собираются не на юг, не в Украину, а на Литву, на НАТО идти.

— Я этого как раз не исключаю. Мы все время их недооцениваем, мы все время думаем о них лучше, чем они есть на самом деле.

— Зато уже никто не переоценивает их военные возможности. Мы видели эту армию — это серьезный противник, да, он может убить большое количество украинских мирных жителей, но столкновение с НАТО, прорыв Сувалкского коридора — это на несколько часов боевых действий силам НАТО зачистить все. И это Москва прекрасно понимает. Я эту тему обсуждаю со многими украинскими экспертами, и они у меня с языка снимали, что было бы здорово, если б Путин все-таки решился пойти пробивать Сувалкский коридор.

— Была бы самая короткая война?

— Да, нам не нужно было бы ожидать поставок ста HIMARS, взятия Херсона в августе — все решено было бы в несколько последних дней июня. Просто толкать Лукашенко на Украину — это банально, а вот пойти вместе с ним Сувалкский коридор пробивать — это цель достойная. Давайте будем надеяться, что они нас не подведут.

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