«Зарплатный цугцванг» в Беларуси 3 8.07.2022, 10:41

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Что будет с зарплатами и ценами?

Исследовательский центр BEROC опубликовали новый экономический обзор. Эксперты рассказали, как война повлияла на экономику Беларуси и сделали прогноз, что будет с зарплатами и ценами в ближайшее время.

«Масштабируются угрозы финансовой стабильности»

Эксперты подчеркнули, что российское вторжение в Украину «в корне изменило экономическую среду для Беларуси»:

«Санкции западных стран и их последствия, почти полное разрушение торговых отношений с Украиной, добровольный отказ многих контрагентов от ведения бизнеса с Беларусью, сгенерировали для страны масштабный и устойчивый шок спроса: около 40% экспорта не может быть направлено по привычным маршрутам, а возможности его «перенаправить» весьма ограничены».

Кроме того, по их словам, в новой среде формируется и шок предложения: «недоступность промежуточного импорта, новая волна миграции, ментальное неприятие новых условий, ведут к тому, что ряд бизнесов ограничивают производство». Таким образом «масштабируются и хронические угрозы финансовой стабильности»

«В таких условиях неизбежной стала глубокая рецессия», — заявили экономисты. Они считают, достаточно вероятен «срыв экономики в штопор худшего сценария».

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«Зарплатный цугцванг»

Аналитики убеждены, что с зарплатами «сложилась парадоксальная ситуация: любая ее будущая динамика чревата серьезными макро диспропорциями и осложнениями».

Дело в том, что средняя зарплата росла несколько лет и это вознесло ее на «уровень, который в новых условиях видится завышенным». Например, реальные удельные издержки на труд резко выросли, вновь оторвавшись от своего равновесного уровня.

А в марте из-за инфляции реальная зарплата резко просела, что является «адаптацией к новому равновесному уровню».

«А потому ее можно расценивать как неизбежную и целесообразную, вплоть до нащупывания дна спада. Также снижение зарплаты видится меньшим злом нежели угроза роста безработицы», — предположили в BEROC.

При этом добавили, что есть высокая вероятность, что власти будут противостоять спаду зарплат: из-за «боязни социальных взрывов» и чтобы не открылся « ящик Пандоры в виде новой череды импульсов углубления спада».

«Но, если власти перейдут к активной поддержке зарплат, то это чревато ценовой и/или финансовой дестабилизацией», — считают эксперты.

Инфляционный взрыв

Экономисты отметили, что до начала войны инфляция «уже устойчиво находилась в повышенном диапазоне (около 10%). А с началом войны – ввиду резкого скачка обменного курса, санкций и связанных с ними шоков, роста инфляционных ожиданий и пр. – произошел масштабный ценовой шок».

По их мнению, «власти, вероятно, рассчитывают, что ценовой шок окажется однократным, а в перспективе инфляция начнет затухать на фоне сжатия доходов и выпуска».

Но прогноз экспертов не утешителен: они видят «как минимум, длительное закрепление инфляции в диапазоне 15-20%, или же дальнейшее раскручивание инфляционной спирали».

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