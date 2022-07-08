Назван фрукт, эффективно снижающий уровень «плохого» холестерина
- 8.07.2022, 10:46
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Его рекомендуют есть по одной штуке в день.
Исследователи из Пенсильвании обнаружили, что ежедневное употребление одного авокадо снижает уровень «плохого» холестерина. Чтобы проверить полезные качества экзотического плода, команда ученых посадила на 6-месячную авокадовую диету тысячу добровольцев с избыточным весом и ожирением, пишет «Вокруг света»
Половина из них съедала один авокадо каждый день. Другие сидели на своей обычной диете, употребляя авокадо два раза в месяц. После окончания эксперимента исследователи замеряли жировые отложения и окружность талии людей с помощью МРТ.
Выяснилось, что включение одного авокадо в день никак не отразилось на фигуре, но вызвало снижение уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Данное соединение известно как «плохой» холестерин, который приводит к ряду тяжелых заболеваний, таких, как сердечно-сосудистые болезни, диабет второго типа и некоторые виды рака.
Согласно выводам ученых, ежедневное употребление авокадо повлияло на снижение всего холестерина на 2,9 миллиграмма на децилитр. Уровень «плохого» холестерина снизился в среднем на 2,5 мг/дл.
Нутрициологи продолжат изучать, каким образом авокадо снижает уровень холестерина. Исследование опубликовано в журнале Американской кардиологической ассоциации.