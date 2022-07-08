Портников: Вот почему так важно, чтобы Блинкен ни о чем не разговаривал с Лавровым 1 8.07.2022, 23:27

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Виталий Портников

В чем главный смысл встречи министров иностранных дел G-20?

8 июля на индонезийском острове Бали завершилась встреча министров иностранных дел «Большой двадцатки», сопровождавшаяся чередой скандалов, связанных, прежде всего, с участием в ней главы МИДа РФ Сергея Лаврова. Сначала появились сообщения, что министры иностранных дел G20 отказались принимать участие в общей фотосессии с Лавровым, а затем оказалось, что российский министр и вовсе досрочно покинул саммит и не примет участие в официальном обеде и в вечерней сессии саммита. Почему США и Россия не использовали эту возможность для переговоров?

— Зачем Энтони Блинкену, который представляет одну из самых сильных стран цивилизованного мира встречаться с Сергеем Лавровым? Какой ему в этот прок? Никакой необходимости общаться с человеком, который просто нагло лжет, чтобы угодить своему хозяину, Владимиру Путину, нет, — утверждает украинский публицист Виталий Портников в новом выпуске своего ютуб-канала.

Публицист напоминает, что, когда министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретились в турецкой Анталии (чтобы не обижать хозяина этой международной встречи, главу МИДа Турции), из их диалога вообще ничего не получилось.

— Это был диалог слепого с глухим. Лавров просто повторял наглые российские условия украинской капитуляции. И мы прекрасно видим по высказываниям секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева и их министра обороны Сергея Шойгу, что эти условия не изменились.

Я уверен, пока у России хватит сил, это не изменится ни на йоту. Зачем тогда Энтони Блинкену и другим министрам иностранных дел стран цивилизованного мира выслушивать лавровские бредни?

Поэтому и не будет двухсторонних встреч, как об этом говорит Блинкен, и не будет совместных фотографий, как об этом говорит глава немецкого внешнеполитического ведомства Аналена Бербок. Не будет никакого желания разговаривать с Лавровым и ему подобными, — уверен Портников.

Украинский политолог полагает, что весь смысл министерской встречи «двадцатки» в данный момент состоит исключительно в борьбе за позицию стран третьего мира. За позицию тех стран, которые до сих пор не выступают в политике с нравственным лекалом, то есть, которые пытаются в ситуации войны поддержать Россию:

— Это тот, кто закупает российскую нефть, помогая России продолжать войну против Украины и оккупировать украинские территории. Тот, кто прекрасно понимает, что, если Россия выиграет противостояние с цивилизованным миром, это даст новое дыхание таким государствам как Китайская Народная Республика.

Это покажет, что авторитаризм жив и может сопротивляться демократии. И поэтому от исхода украинской войны зависит не только благополучие и успех режима Владимира Путина. От успеха войны зависит благополучие всех тех стран, которые не хотели бы реальной демократии на своей земле. Которые управляются либо диктатурами, либо режимами, так называемой, управляемой демократии, где выборы как будто бы есть, но, на самом деле, все решают хищные коррумпированные кланы, которые давно уже подменили собой институты самих государств.

Таким образом, весь смысл встречи G-20 в том, что, либо страны третьего мира согласятся с позицией цивилизованных стран, что война — это катастрофа и поддержат Украину в ее противостоянии с Россией, либо мы обречены на десятилетия кровавого противостояния между демократическим и авторитарным миром.

И это противостояние будет происходить не только на украинской территории, — уверен Портников, — это противостояние будет происходить на территории многих стран мира, и реальность ближайших двадцатилетий XXI века будет война как таковая.

Вот в чем цена тех консультаций, которые были и будут происходить в Индонезии в эти месяцы. И вот почему так важно, чтобы Энтони Блинкен ни о чем не разговаривал с Сергеем Лавровым и чтобы как можно больше глав государств игнорировали Путина, когда будет встреча глав государств двадцатки осенью этого года, — считает публицист.

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