После взрывов в Новофедоровке в Крыму запаниковала местная «элита» 7 10.08.2022, 13:01

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Фото: Reuters

ФСБшники, представители «правительства» и бизнесмены начали паковать чемоданы.

Взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке, откуда российские оккупанты вылетали для бомбардировок материковой части Украины, произвели эффект холодного душа как на жителей Крыма, так и на самих захватчиков.

По данным источников 24 канала в украинской разведке, первый серьезный инцидент на территории Крыма привел к настоящей панике среди всей местной «властной» верхушки. ФСБшники, представители «правительства» и некоторые бизнесмены начали паковать чемоданы и отправлять в Россию свои семьи.

Бежать с полуострова начали даже родственники тех коллаборантов и оккупантов, которые уже успели вернуться с материка после эвакуации в начале боевых действий.

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