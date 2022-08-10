Главный нефтяной регион России охватили лесные пожары 2 10.08.2022, 22:26

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Для борьбы с огнем в округ перебрасывают пожарных и технику из других регионов РФ.

Ханты-Мансийский автономный округ уже несколько дней лидирует по количеству лесных пожаров и их площади. В некоторых поселках превышена предельно допустимая концентрация угарного газа в воздухе. А дым от природных возгораний добрался до соседних Башкирии, Челябинской, Свердловской и Курганской областей, пишет «Коммерсантъ».

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в ХМАО зафиксированы 64 пожара на землях лесного фонда площадью 82,2 тысячи га. Большую цифру приводит Информсистема государственного дистанционного мониторинга, которая использует данные со спутников, — 318,4 тысячи га.

Для борьбы с огнем в округ перебрасывают пожарных и технику из других регионов. Так, в регион прибыли на помощь авиапожарные из Иркутской области, а также парашютисты и десантники федеральной «Авиалесоохраны» и региональных пожарных из Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской областей и других субъектов.

Всего на тушении пожаров работают более 1,5 тысячи парашютистов и десантников. Помимо этого, в борьбе с огнем задействованы 40 тракторов, бульдозеров и лесопатрульных комплексов. Для помощи наземным группировкам сил в тушении двух пожаров применяются самолеты МЧС.

Региональные власти объясняют пожары установившейся жаркой погодой, сухой почвой и порывистыми ветрами.

ХМАО — основной нефтедобывающим регион России. На его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета региона.

В 2021 году в Югре добыли 215,7 млн тонн нефти, что на 5 млн тонн (на 2,4%) больше, чем в 2020 году. Лидирующие места по добыче принадлежат «Роснефти» — 43,5% от общего объема, «Сургутнефтегазу» — 20,3% и «Лукойлу» — 14,9%.

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